Худайбердиева — тренер сборной России в 22 года. Кошмар или спасение для нашей фигурки?

При этом ещё важно понимать, что не сама Лиза назначала себя на эту должность. Сейчас она может только оправдать доверие федерации или же не оправдать, что покажет время. На данный момент кажется, что Худайбердиевой под силу стать для юных танцоров кем-то вроде «mommy», как она сама себя называет, или старшей сестры. Посмотрим, что получится на деле.