Классные русские фигуристы отказались от Тутберидзе и перешли к Навке. Осмысляем

У Мухортовой и Евгеньева, по сути, выбора и не было. Фигуристы неоднократно объясняли, что Алексей — их главный и ключевой наставник. После его ухода им банально было бы не с кем тренироваться в Ясенево. В Центре Тутберидзе из специалистов по парному катанию остался лишь Тарасов, но есть нюанс: до сотрудничества с Тихоновым спортсмены несколько лет провели именно в группе Филиппа и, судя по интервью, интерес к помощи другого тренера вызвал негативную реакцию. Так что расстались они не на лучшей ноте.