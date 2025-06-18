Классные русские фигуристы отказались от Тутберидзе и перешли к Навке. Осмысляем

С открытием собственной ледовой арены олимпийская чемпионка Татьяна Навка активно включилась не только в продюсирование развлекательных шоу, но еще и в настоящую спортивную сферу. Одних из первых громких трансферов стал переезд группы Светланы Соколовской из ЦСКА, а в текущее межсезонье коллектив специалиста пополнился экс-учениками Тутберидзе Даниилом Самсоновым и юниоркой Валерией Лукашовой. Однако одиночным катанием Навка не ограничилась — на базе нового дворца теперь работает группа спортивных пар.
Слухи о переходе Алексея Тихонова появились примерно в начале июня. Ранее специалист входил в тренерскую группу Тутберидзе и на протяжении последнего сезона активно помогал Александре Бойковой/Дмитрию Козловскому и Анастасии Мухортовой/Дмитрию Евгеньеву. С юниорскими парами по большей части работал Филипп Тарасов, перебравшийся из школы Нины Мозер незадолго до переезда в новый дворец в Ясенево.
"Это правда, с недавнего времени мы катаемся на катке у Татьяны Навки. Решение о переходе было принято Алексеем Тихоновым. Мы уже год тренируемся под его руководством и нам очень нравится наше сотрудничество, поэтому мы решили не прекращать его и последовали за ним.
Новая арена — потрясающая. Что ЦФК Этери Тутберидзе, что «Навка-Арена» предоставляют спортсменам наилучшие из возможных условий для тренировочного процесса. Мы неоднократно во всех интервью говорили, что у Этери Георгиевны замечательный коллектив, который очень поддерживает спортсменов. Поэтому мы с огромной любовью распрощались со всеми. Как полагается, подарили букет в благодарность за все хорошее. На новый сезон цель всегда одна — катать чисто, так, как мы умеем", — сказал Евгеньев Sport24.
Вероятно, решение о смене места работы было принято совсем недавно. В опубликованных списках сборной России на следующий сезон Анастасия и Дмитрий все еще прикреплены к «Хрустальному», а сам Алексей также числится наставником Бойковой/Козловского. Чемпионы Европы при этом продолжают тренироваться в Ясенево.
Александр Мысякин, Sport24.
На «Навка-Арене» у Тихонова появится полная независимость от других специалистов. Чемпионка Турина-2006 не замечена в активной тренерской деятельности, тогда как Тутберидзе иногда корректировала работу дуэтов. Да и про условия в новом дворце уже много положительных отзывов.
У Мухортовой и Евгеньева, по сути, выбора и не было. Фигуристы неоднократно объясняли, что Алексей — их главный и ключевой наставник. После его ухода им банально было бы не с кем тренироваться в Ясенево. В Центре Тутберидзе из специалистов по парному катанию остался лишь Тарасов, но есть нюанс: до сотрудничества с Тихоновым спортсмены несколько лет провели именно в группе Филиппа и, судя по интервью, интерес к помощи другого тренера вызвал негативную реакцию. Так что расстались они не на лучшей ноте.
Александр Мысякин, Sport24.
Если не рассматривать переезд в другой город, в Москве у них мало других вариантов. Мозер сейчас редко берется за фигуристов, да к ней год назад перешли прямые конкуренты Наталья Хабибуллина/Илья Княжук, а остальные специалисты с взрослыми дуэтами не показывали весомых результатов в последнее время.
О руководстве со стороны Тихонова Мухортова и Евгеньев отзывались только положительно, отмечая прогресс. Быть может, статус первой пары в школе Навки поможет им получать более высокие компоненты — в этом аспекте, есть ощущение, Анастасию и Дмитрия слегка «поджимают» на российских турнирах. Окажется ли этот трансфер перспективным, узнаем в следующем сезоне.