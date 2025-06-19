Русские снова поехали в Америку. Что ищут наши фигуристы за океаном?

Поближе к русским владениям XIX века и легендарному Форт-Россу расположились звездные Петр Гуменник и Елизавета Туктамышева, которые приехали на каток к Рафаэлю Арутюняну. Строго говоря, это не пара в спортивном смысле слова — Петр одиночник, а Елизавета уже давно ушла в медийку, и вряд ли кто-нибудь поставит на то, что выдающийся армянско-американский наставник вернет ее на лед. Но этот визит за океан важен потому, что 23-летний рослый фигурист — первый номер России в олимпийском отборе. Шансы у Гуменника на медаль есть, пусть и не золотую, — при двух чистых прокатах они будут близки к ста процентам. Но необходимы психологическая уверенность, техническая работа над выездами с прыжков и недокрутами и репутация — Гуменника не видели за рубежом три года, да и до этого не очень-то знали. А там точно есть что «продать».