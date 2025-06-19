Русские снова поехали в Америку. Что ищут наши фигуристы за океаном?

История волн прихода русского населения в Америку богата — от купцов из Тотьмы, колонизировавших Аляску и Калифорнию, до массовой миграции в 90-х и сцен из фильма «Брат-2».
В российском фигурном катании после трех лет отстранения начался новый и необычный процесс — наши стали все чаще уезжать тренироваться за океан и вообще за рубеж. Это особенно интересно в свете того, что все уехавшие представляют питерские школы — а пару лет назад прогремело постановление местного спорткомитета о необходимости согласовывать все зарубежные поездки спортсменов. Хорошо, что гайки закрутить не сумели: в фигурном катании в период отстранения особенно важно не терять связь с миром и прибегать к экспертизе зарубежных тренеров, имеющих не только знания, но и влияние в этом завязанном на репутацию мире.
Кто выбрал заграницу?
В это межсезонье известно как минимум о трех парах, которые уехали в США. Первая — танцоры Екатерина Миронова/Евгений Устенко, которые уехали на стажировку к американскому танцору, олимпийскому чемпиону Сочи-2014 Чарли Уайту. Целью тренер Елена Соколова называла «сделать интересную и продуктивную работу над постановками и техническими элементами для обеих программ к новому сезону и провести спарринги в тренировочном процессе с парами, которые будут прямыми соперниками в наступающем олимпийском цикле».
Судя по видео, которое выложила Екатерина в соцсети, работа и правда идет продуктивная.
Миронова/Устенко год назад уже ездили на сборы к Игорю Шпильбанду, и это определенно дало плоды. Петербуржцы стали стабильно набирать под 200 баллов на российских соревнованиях, восприниматься как топ-пара, взяли медали на обоих этапах «Гран-при» и были близки к этому в финале серии — хотя еще недавно о питерских танцах не слышал примерно никто.
«Калифорникейшен» от звезд
Поближе к русским владениям XIX века и легендарному Форт-Россу расположились звездные Петр Гуменник и Елизавета Туктамышева, которые приехали на каток к Рафаэлю Арутюняну. Строго говоря, это не пара в спортивном смысле слова — Петр одиночник, а Елизавета уже давно ушла в медийку, и вряд ли кто-нибудь поставит на то, что выдающийся армянско-американский наставник вернет ее на лед. Но этот визит за океан важен потому, что 23-летний рослый фигурист — первый номер России в олимпийском отборе. Шансы у Гуменника на медаль есть, пусть и не золотую, — при двух чистых прокатах они будут близки к ста процентам. Но необходимы психологическая уверенность, техническая работа над выездами с прыжков и недокрутами и репутация — Гуменника не видели за рубежом три года, да и до этого не очень-то знали. А там точно есть что «продать».
Самая странная ситуация в танцевальной группе Дениса Самохина. В Америку должен был ехать на сборы к Марине Зуевой третий танцевальный дуэт страны Ирина Хавронина/Девид Нарижный. Но дальше начались тайны флоридского двора. Тренер утверждал, что, мол, пара доехала до Америки, но затем сборы сорвались. Если включить дедукцию — это вызывает подозрения, потому что никаких признаков пребывания ребят в США в соцсетях не находится. Может быть, ничего интересного для фотографии в округе не нашлось, окей.
Зато в Америке от души потренировались пара Елизавета Малеина/Матвей Самохин — да, речь идет о сыне тренера. В соцсетях немало видео их работы. Каково видеть их Хаврониной и Нарижному, которые шанса пройти сборы лишились? Как будто и без дедукции понятно.
Вообще вокруг поездок в США всегда царила атмосфера таинственности. Не очень благосклонно реагировала на информацию в СМИ о своих визитах в США Этери Тутберидзе, кроме того, по информации «СЭ», в этом году в Америке были и другие российские фигуристы, которые просто не желают об этом сильно распространяться.
Горбачева решилась на поездку к Розанову в соло
Что касается других сторонников зарубежной подготовки к сезону, тут надо выделить второго номера сборной России в олимпийском отборе Алину Горбачеву — она вместе с тренером Софьей Федченко выбрала необычного тренера для обучения тройному акселю. То есть тренер-то аксель ставить умеет, это говорил не один фигурист, но репутация у Сергея Розанова неоднозначная — после обвинений несовершеннолетней фигуристки Вероники Жилиной, ее мамы и Яны Рудковской. Тем не менее Горбачева поехала одна — и каталась в Италии и Австрии, заодно забравшись на высоту, столь полезную для физической подготовки к сезону. В мае Алина перешла в петербургский клуб Тамары Москвиной (чисто формально, тренироваться она будет также в Подмосковье).
А группа Евгения Рукавицына в качестве места подготовки к сезону выбрала соседний Казахстан. Высоты здесь бывают и помощнее Альп. Хорошо бы еще добираться до этих мест не только на сборах, но и на соревнованиях.
Дмитрий Кузнецов