Запад ее ломает: эта русская фигуристка будет круче Родниной?

Ирина Роднина — идеал чемпионки, киношный сверхчеловек. Но в России есть девушка, способная стать не менее грозной для соперников. РИА Новости Спорт показывает, о ком потом будут снимать блокбастер.
Жук + Тарасова =?
Несмотря на высочайший уровень парного катания в России, за долгие годы никто так и не приблизился к величию Родниной. Сейчас Ирина Константиновна известна публике как депутат, периодически дающий хлесткие комментарии о нашей действительности — иногда абсолютно по делу, а иной раз, по мнению общественности, совершенно мимо. Словом, ассоциация со спортивным прошлым, безусловно, присутствует, но в каком-то эфемерном состоянии — это было так давно, что уже вроде бы и неправда.
Недостижимые три олимпийских золота, десять золотых медалей чемпионатов мира и еще целая гора титулов. И нерушимый характер был, и феноменальная стрессоустойчивость. И великую произвольную на чемпионате мира 1973 года помним, когда в середине выступления Родниной с партнером Александром Зайцевым выключилась музыка, и они доделывали программу в полной тишине. Мало кто знает, но на том турнире проблемы с музыкой случились и на показательных — но нашу пару вновь ждал оглушительный успех.
Кандидатки на роль «второй Родниной» у нас имеются. Это две наши сильнейшие парницы последних лет — Анастасия Мишина (выступает в паре с Александром Галлямовым) и Александра Бойкова (партнер — Дмитрий Козловский). Карьеры обеих наверняка продолжатся минимум до Олимпийских игр 2030 года.
Успеют ли они догнать и перегнать Ирину Константиновну по медалям? Очень маловероятно. Политический бан российского спорта сломал множество карьер и лишил целый ряд выдающихся спортсменов возможности подтвердить свои амбиции. Но кое-какие шансы у наших парниц будут.
На первый взгляд кажется, что ближе всех к Родниной по типажу — Мишина. Сходства, пусть и косвенные, можно отыскать во многих проявлениях. Во-первых, конечно же, в мощнейшем тренере. В карьере Ирины Константиновны были два великих наставника — жесткий, академичный Станислав Жук и творческая Татьяна Тарасова. Можно сказать, что в тренере Мишиной — Тамаре Москвиной — гармонично сочетаются черты двух вышеуказанных специалистов. Тамара Николаевна прекрасный педагог и тонкий спортивный психолог. При этом в нужные моменты она может быть строгой — если это нужно для достижения результата.
Кроме того, неоспорим и авторитет Москвиной вне льда. Она уделяет много внимания нетворкингу и даже сейчас, уже в почтенном возрасте, поддерживает товарищеские отношения со многими людьми, кто так или иначе может оказаться полезным на будущее. И самое главное — она не отказывается от спортивных амбиций. Ее школа продолжает развиваться и обрастать новыми спортсменами — в текущее межсезонье в нее (пусть и чисто формально) перешли танцоры Василиса Кагановская/Максим Некрасов и одиночница Алина Горбачева. Все они, по данным РИА Новости, числились в запасе на олимпийскую квалификацию.
«Тащит абсолютно мертвые!»
Для Мишиной Москвина стала по-настоящему «своим» тренером. Одна умеет объяснять, а другая — впитывать. Кажется, этот союз просто не мог сложиться иначе, и в этом, безусловно, заслуга не только легендарного специалиста, но и самой фигуристки.
Многие эксперты в частных разговорах отмечают огромную роль Мишиной в паре с Галлямовым. Несмотря на то, что Александр гораздо активнее в медиа и талантлив в спорте, неоднократно доводилось слышать о непробиваемой стрессоустойчивости и непоколебимой стабильности Анастасии. Во время Олимпиады-2022 в Пекине автор РИА Новости смотрел официальные тренировки пар с одним известным специалистом по парному катанию, и на прокатах Мишиной/Галлямова он периодически хватался за голову — то ли от удивления, то ли от восхищения, то ли от смеси этих двух реакций.
«Она вытаскивает даже абсолютно “мертвые” элементы, — сказал тогда эксперт, объясняя свое восхищение. — Похоже, должно произойти что-то совсем уж из ряда вон, чтобы она что-то сорвала. Александр очень хорош, все так, но Анастасия — просто нечто».
Подобное было свойственно и Родниной. Возможно, это просто совпадение. Но говорящее. А характер? Мало быть собранным и дисциплинированным — нужно обладать еще и тотальной уверенностью в себе. В видах спорта, заточенных на визуал, «излучать победу» еще до выхода на старт бывает критически важно.
Уверенность предполагает и спокойное отношение к небольшим неудачам — будь то соревнования или неосторожно брошенное слово на интервью. На той же Олимпиаде-2022 многие вспоминали резкую фразу Анастасии «Я нихрена не поняла», адресованную британской прессе, задавшей не до конца понятный вопрос. Но, кажется, сама фигуристка не придала этому никакого значения. Было и было — забыли, проехали и пошли побеждать.
Выдающаяся техническая подготовка, стальные нервы и впечатляющий характер — что еще надо для грядущего величия? Конечно, титулов. Сейчас Анастасия и Александр — чемпионы мира, Европы и дважды бронзовые призеры Олимпиады. Просится, конечно, олимпийское золото в копилку, а то и не одно… Но, видимо, всему свое время. Тренер Мишиной/Галлямова Москвина неоднократно подчеркивала, что терпение и самообладание — одни из ключевых качеств хорошего спортсмена.
Так что Анастасия с Александром своего часа еще смогут дождаться. Но признает ли их ровней Роднина?
Влад Жуков