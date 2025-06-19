Запад ее ломает: эта русская фигуристка будет круче Родниной?

На первый взгляд кажется, что ближе всех к Родниной по типажу — Мишина. Сходства, пусть и косвенные, можно отыскать во многих проявлениях. Во-первых, конечно же, в мощнейшем тренере. В карьере Ирины Константиновны были два великих наставника — жесткий, академичный Станислав Жук и творческая Татьяна Тарасова. Можно сказать, что в тренере Мишиной — Тамаре Москвиной — гармонично сочетаются черты двух вышеуказанных специалистов. Тамара Николаевна прекрасный педагог и тонкий спортивный психолог. При этом в нужные моменты она может быть строгой — если это нужно для достижения результата.