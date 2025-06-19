Загитова осталась без подруг: неужели их заменили олигархи?

«Любимые выдры» поссорились?
В преддверии премьеры ледового шоу «Ассоль» Загитовой приходится чуть больше общаться с журналистами, чем она привыкла. Но отвечать на некоторые она все же не готова. Когда корреспондент «СЭ» спросил, согласна ли она с Александрой Трусовой, что в фигурном катании нет и не может быть подруг, Алина сразу захотела перейти к следующему вопросу. И все же тему дожали, услышав прямой ответ: нет, подруг-фигуристок у Загитовой нет. И даже не было. И вообще ее подруги не имеют отношения к спорту.
Это немного лукавство — читая интервью, где-то, должно быть, удивилась Анна Щербакова и другие девчонки, с которыми Алину связывают (или связывали) теплые отношения. Загитова и Щербакова очевидно дружат, ну, или по крайней мере дружили до публикации этого интервью. Регулярно вместе появлялись на мероприятиях, общались на соревнованиях, куда обе приезжали уже не в качестве спортсменок, и даже периодически отдыхали вместе. И по-прежнему остаются подписанными друг на друга в социальных сетях, а это по нынешним временам существенный признак. Когда Анна лежала дома после тяжелой операции на ноге, Алина приехала ее навестить и говорила ободряющие слова. Обычно именно так и ведут себя подруги.
А вот с другой бывшей фигуристкой Кристиной Шошиной Алина, кажется, больше не общается. Когда-то они подписывали совместные фотографии из Дубая смешными словами «любимые выдры» и плавали вместе на яхте. Но уже полтора года не появляются друг у друга в соцсетях и пропали из взаимных подписок. Бывает, что пути людей расходятся, это нормально. Но все же тогда Алине не очень корректно говорить сейчас, что подруг-фигуристок у нее никогда не было.
Лемуры и нефтяной магнат
Со стороны кажется, что Алине банально не хватает времени, чтобы дружить. Дружба дает большой ресурс и одновременно отнимает силы, это труд и искусство. И поскольку олимпийская чемпионка погружена в свои рабочие проекты так, что не видно макушки, основной ее круг общения составляют коллеги и партнеры — стилисты, звукорежиссеры, директоры по маркетингу, просто селебрити. Но не все подряд, а избирательно.
Она, например, подписана на аккаунт милых лемуров лори, но не подписана на продюсера Кирилла Благова, с которым бок о бок проехала пол-России во время серии Гран-при и общалась каждый день. Подписана на корейскую фигуристку Ким Ён А и азербайджанского предпринимателя-нефтяника Аднана Ахмедзаде. Зачем он ей, интересный вопрос с потенциально простым ответом: чтобы делать большие шоу, нужны крупные инвесторы. Искать бизнесменов, которые готовы вложиться в ее проекты, тоже важная часть работы Алины. Ахмедзаде, кстати, на Загитову не подписан — непростительная грубость с его стороны.
У большой популярности Загитовой есть своя специфика и побочные эффекты. Сложно дружить, когда боишься, что тебя могут использовать из-за твоей известности, денег и связей. Возможно, поэтому самый близкий друг Алины — ее младшая сестра Сабина. Тоже в прошлом фигуристка.
«Моя самая любимая и близкая подруга — это сестра Сабина. Мы всю жизнь вместе! Она меня поддерживает каждый день, говорит добрые слова поддержки, если у меня что-то не получается. Радуется всем моим достижениям и с большим желанием воплощает разные идеи вместе со мной. Иногда даже учит меня, как быть в той или иной ситуации, и я к ней прислушиваюсь. А как мы любим потанцевать и подурачиться!», — говорила Алина.
«Знаю, о женской дружбе сказано и написано много, но она точно есть, и женщины сильнее, когда они вместе», — это тоже публичное мнение Загитовой. Звучит очень правильно, но после недавних высказываний еще больше кажется, что ту цитату придумал для интервью какой-то дальновидный человек из команды Алины. Так было нужно, чтобы соответствовать ценностям бренда, которые включают феминизм, женскую самостоятельность, протест против мизогинии и шовинизма.
Но сама Алина, кажется, так не считает. Ведь какая в сущности разница между женщиной-фигуристкой и женщиной, которая занимается чем-то другим? Почему вторые, по ее логике, внезапно получают какое-то преимущество по сравнению с первыми в вопросах дружбы?
Почему ей приятно общаться с Ротенбергом?
Все просто — это конкретно Алине, видимо, комфортнее быть одной, чтобы держать все под контролем и не опасаться ножа в спину. Для совместного веселья и душевных разговоров есть близкий по крови человек — сестра. А для всего остального — профессионалы в разных сферах, которые помогают развиваться и добиваться своих целей. Загитова не раз подчеркивала, что самореализация для нее сейчас в приоритете.
Поэтому ей правда комфортно общаться с Романом Ротенбергом и его женой Галиной — они давно ее поддерживают. Ей важно присматриваться к инфлюенсерам мирового уровня вроде Кайли Дженнер и Беллы Хадид, которые могут даже не знать о ее существовании. Ей полезно дружить с режиссерами, которые занимаются ее ледовыми шоу. Плюс она поддерживает общение со своей бывшей одногруппницей с факультета журналистики, тесно взаимодействует со своим стилистом и вообще всеми людьми из команды — менеджерами, агентами, помощниками.
Им можно доверить просмотр видеоинтервью перед тем, как оно выйдет в свет, чтобы внесли все нужные правки. Им позволительно помнить про все дела и планы, а самой больше сфокусироваться на творческой стороне процесса.
Отношения, завязанные на взаимных интересах и коммерческой выгоде, тоже бывают долговечными. Именно поэтому есть надежда, что Алина Загитова и Евгения Медведева теперь станут действительно близкими людьми — были бы только новые совместные проекты после «Ассоль» и осеннего шоу Медведевой.
Анастасия Панина