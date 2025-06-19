Загитова осталась без подруг: неужели их заменили олигархи?

В преддверии премьеры ледового шоу «Ассоль» Загитовой приходится чуть больше общаться с журналистами, чем она привыкла. Но отвечать на некоторые она все же не готова. Когда корреспондент «СЭ» спросил, согласна ли она с Александрой Трусовой, что в фигурном катании нет и не может быть подруг, Алина сразу захотела перейти к следующему вопросу. И все же тему дожали, услышав прямой ответ: нет, подруг-фигуристок у Загитовой нет. И даже не было. И вообще ее подруги не имеют отношения к спорту.