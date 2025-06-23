Трусовой — 21! В прошлом известная спортсменка, сейчас — популярный блогер. Что дальше?

Совсем скоро у пары случится одно из главных событий в жизни — они впервые станут родителями. А потом болельщиков Саши ждёт… неизвестность. То ли спортсменка захочет полностью окунуться в домашний быт и уход за ребёнком. А может, вернётся к мыслям о том, чтобы возобновить спортивную карьеру? Ведь сама Саша много раз говорила, что не ставит окончательную точку в спорте. До беременности она даже думала о том, чтобы выйти в сезон-2024/2025, и участвовала в контрольных прокатах сборной России.