Воссоединение Ягудина и Плющенко в шоу — редкий эксклюзив! Как они работали вместе раньше?

Дуэль не случилась — участникам так и не предоставили контракт, все договорённости были только на словах. Об этом сообщил сам Плющенко: «К сожалению, к началу марта мне так и не предоставили контракт, о котором ранее договорились. Готов был выступить, но приглашения от телевизионного канала так и не получил. Соревнования с Ягудиным, понятно, не будет». При этом спортсмен отметил, что восстановил к дуэли все прыжки, включая тройной аксель. Ягудин отметил, что тоже был готов к состязанию, но не понимает, почему всё отменилось.