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Загитова и Мустафаева 5 июля проведут тренировку по стретчингу в «Лужниках»

Тренировка начнется в 12:30 по мск.

Источник: Спортс"

Алина Загитова уже проводила подобную тренировку 29 июня в Москве.

Самира Мустафаева — двукратный бронзовый призер чемпионатов мира по художественной гимнастике.

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