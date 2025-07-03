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Штаб Тутберидзе опубликовал ИИ-видео, посвящённое подготовке к новому сезону

Спортсмены и штаб заслуженного тренера России Этери Тутберидзе приступили к активной работе к будущему олимпийскому сезону-2025/2026.

Источник: Чемпионат.com

В связи с этим на официальной странице команды появился ролик, созданный с помощью искусственного интеллекта, в котором появились все спортсмены, тренеры, а также намёки на некоторые программы к будущему сезону.

«Совсем скоро — сезон 2025/2026! Новые идеи, образы, программы. Мы покажем вам, как всё начиналось — процесс постановок и первые шаги к новому сезону», — подписали публикацию на странице штаба.

Видео завершилось словом «Скоро», скорее всего, анонсирующем скорое раскрытие выбранных тем для постановок.