«10 разбитых гитар и один горящий рояль, 60 дредов в парике у Ягудина, тонны любви от зрителей». Загитова о том, как прошло шоу «Ассоль»

Благодарю партнеров, без которых «Ассоль» бы не состоялась: РОЛЬФ, «Доброфон» и «Дорожное радио». Друзья, помните, что все мечты сбываются, если в них верить! А мы уже начинаем работу над новым проектом. Скоро обо всем расскажу!" — написала олимпийская чемпионка в телеграм-канале.