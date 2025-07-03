«10 разбитых гитар и один горящий рояль, 60 дредов в парике у Ягудина, тонны любви от зрителей». Загитова о том, как прошло шоу «Ассоль»

«Друзья, пришло время итогового поста про рок-мюзикл “Ассоль”. В первую очередь благодарю команду проекта — горжусь каждым, кто над ним работал! Спасибо всем коллегам по льду — вы лучшие партнеры! ⛸️
«Ассоль» в цифрах:
64 человек на льду — олимпийские чемпионы и призеры международных и российских соревнований, дети-фигуристы, танцоры и рок-группа.
250 сценических костюмов.
600 метров алой ткани для костюмов и декораций.
10 разбитых гитар и 1 горящий рояль.
Полеты без страховки на уровне питерских четырехэтажек — на высоте 12 метров.
1 корабль-дрон, корпус которого выполнен с помощью 3D печати.
500+ световых приборов и 1 км фермовых конструкций.
60+ тонн ферм и сценических конструкций.
120 минут оригинальной музыки, написанной специально для шоу.
60 дредов в парике у Алексея Ягудина.
2000+ публикаций в СМИ и телеграм-каналах.
❤️ Тонны любви, которую подарили нам зрители! Спасибо каждому, кто пришел на шоу!
Благодарю партнеров, без которых «Ассоль» бы не состоялась: РОЛЬФ, «Доброфон» и «Дорожное радио». Друзья, помните, что все мечты сбываются, если в них верить! А мы уже начинаем работу над новым проектом. Скоро обо всем расскажу!" — написала олимпийская чемпионка в телеграм-канале.
Загитова — совсем не Ассоль. А ее рок-мюзиклу на льду не хватило рока и льда.