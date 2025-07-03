Ришо — любимец российских фигуристов. В олимпийский сезон все забудут про Глейхенгауза?

«Мне очень понравилось работать как с Бенуа Ришо, так и с Ильёй Авербухом. Я получила огромное удовольствие от работы с каждым из них и до сих пор нахожусь под большим впечатлением. Очень разные люди и очень разные постановки. Две новые программы мне очень нравятся, ещё много работы предстоит над ними, надеюсь, что в сезоне хорошо их покажу и мои постановщики и тренеры будут довольны», — рассказывала о впечатлениях от работы Муравьёва в беседе с ТАСС.