Загитова перевела 200 тысяч рублей на лечение больного ребенка

МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Олимпийская чемпионка 2018 года по фигурному катанию Алина Загитова сообщила в соцсетях, что перевела 200 тысяч рублей на лечение больного мальчика.
Загитова сделала перевод мальчику по имени Давид, страдающему от мышечной дистрофии Дюшенна. Ребенку требуется укол за 250 млн рублей.
«Помощь — это не просто жест, это возможность изменить чью-то жизнь к лучшему. Каждый из нас может стать частью чего-то большего, внеся свой вклад в общее дело. Даже небольшая сумма или несколько часов вашего времени могут оказать значительное влияние на судьбы людей, нуждающихся. Представьте, что ваша помощь может подарить надежду, восстановить веру в добро», — написала Загитова в сториз в Instagram* (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская), добавив скриншот с денежным переводом.
Загитовой 23 года, она является олимпийской чемпионкой, победительницей чемпионатов мира и Европы.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.