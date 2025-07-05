Загитова перевела 200 тысяч рублей на лечение больного ребенка

«Помощь — это не просто жест, это возможность изменить чью-то жизнь к лучшему. Каждый из нас может стать частью чего-то большего, внеся свой вклад в общее дело. Даже небольшая сумма или несколько часов вашего времени могут оказать значительное влияние на судьбы людей, нуждающихся. Представьте, что ваша помощь может подарить надежду, восстановить веру в добро», — написала Загитова в сториз в Instagram* (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская), добавив скриншот с денежным переводом.