Медведева засветила красавца-бойфренда: кто он такой и при чем тут Валиева

Какое-то время близким другом Медведевой был певец Кристиан Костов, но нет достоверной информации о том, что между ними было что-то большее, чем дружба. Приписывали Жене и роман с Даней Милохиным — ее бедовым партнером по телепроекту «Ледниковый период». В одном из номеров они даже поцеловались. Бедовым, потому что Даня как-то умудрился уронить Женю с поддержки, за что его раскритиковали члены жюри и в особенности Татьяна Тарасова, а во втором сезоне просто сбежал посреди съемок и оставил Женю без партнера. Но спустя время можно сказать, что романтическая история по линии Медведева-Милохин была больше пиар-ходом продюсеров шоу, чем реальными чувствами. Пусть даже и выросла она на какой-то натуральной химии, возникшей между ребятами в первое время.