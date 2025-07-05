Медведева засветила красавца-бойфренда: кто он такой и при чем тут Валиева

Жила без мальчиков
Женя Медведева — стальная фигуристка, никогда не позволявшая себе ничего лишнего в период спортивной карьеры. Все ради результата и ничего ради мальчиков. Журналисты даже особо никогда ее не спрашивали ее о романтике, потому что и так все было понятно. Хотя когда Медведева в 2019 году уехала тренироваться в Канаду, многим хотелось в ее дружеских отношениях с одногруппниками разглядеть какой-то любовный подтекст. Но его, судя по всему, не было — Женя по-прежнему жила одним спортом.
Первый более-менее публичный роман у Жени уже после завершения карьеры был с фигуристом Дмитрием Чигиревым — он выступает в парном катании за Узбекистан, хотя родился и вырос в Москве. Пара ездила вместе отдыхать, поэтому Дмитрий периодически появлялся у Жени в соцсетях. Они не слишком активно демонстрировали личную жизнь, поэтому непонятно, когда отношения прекратились. На презентации фильма-автобиографии «Медведева vs Медведева» в ноябре 2023 года Чигирев еще был вместе с Женей.
Какое-то время близким другом Медведевой был певец Кристиан Костов, но нет достоверной информации о том, что между ними было что-то большее, чем дружба. Приписывали Жене и роман с Даней Милохиным — ее бедовым партнером по телепроекту «Ледниковый период». В одном из номеров они даже поцеловались. Бедовым, потому что Даня как-то умудрился уронить Женю с поддержки, за что его раскритиковали члены жюри и в особенности Татьяна Тарасова, а во втором сезоне просто сбежал посреди съемок и оставил Женю без партнера. Но спустя время можно сказать, что романтическая история по линии Медведева-Милохин была больше пиар-ходом продюсеров шоу, чем реальными чувствами. Пусть даже и выросла она на какой-то натуральной химии, возникшей между ребятами в первое время.
Подтолкнули Трусова и Валиева?
Поэтому появление танцора Ильдара Гайнутдинова в соцсетях у Медведевой вот так, на красивых студийных фото, вдвоем, без попыток показать только его руку, лицо в полоборота или спину, говорит о многом. Эти кадры были сделаны заранее — может, просто для себя, а потом ими захотелось поделиться. Может, ребята специально сфотографировались, чтобы официально рассказать аудитории о своей любви.
А еще кажется, что «младшенькие» — Саша Трусова, Алена Косторная, да и Камила Валиева, как будто своим примером показали поколению идеальных солдат без уязвимых мест, Алине Загитовой и Жене Медведевой, что так можно. Влюбиться и расстаться — нормально. Влюбиться и пожениться — нормально. Родить ребенка, когда очень этого хочешь — нормально.
Ильдару 24 года, на год младше Жени. Профессиональный танцор, хореограф и актер. С ранних лет в танцах, начинал со студии Todes, и в какой-то момент за видимый невооруженным глазом талант даже получил грант от основателя студии Аллы Духовой. Этот грант позволил ему заниматься бесплатно. Распорядиться таким подарком можно по-разному, Ильдар не только не расслабился, но еще больше влюбился в хореографию и продолжил тренироваться с удвоенной силой. Сейчас он ведущий артист балета Todes, задействован в нескольких ключевых спектаклях.
Став старше, Гайнутдинов участвовал во многих телевизионных проектах на танцевальную тему. Из некоторых вышел финалистом и даже победителем. Яркая внешность и пластика сделали его востребованным не только как танцора, но и как модель. Ильдара приглашают сниматься для модных журналов и демонстрировать одежду на кутюрных показах.
Потом он стал пробовать себя в актерской профессии. Первый эксперимент — сериал «Балет», где нужно было играть понятную и близкую роль танцовщика. А вот недавно вышедший сериал «Самозванцы» — принципиально новая работа. Гайнутдинов в роли Лжедмитрия должен был справиться с задачей передавать эмоции не столько телом, как он привык, сколько словами и мимикой. По его признанию, это давалось ему непросто.
Женя — сильная, успешная и заметная. Все, что у нее сейчас есть в плане материального благосостояния и признания, появилось исключительно благодаря собственному большому труду и самоотверженности. По этой причине быть с Евгенией Медведевой по силам не каждому мужчине — для этого нужно ощущать себя достаточно уверенным и реализованным. С этой стороны проблем у пары быть не должно, потому что Ильдар очень успешен и востребован в своей сфере. И Жене не будет с ним скучно.
Довольно странно было бы рассуждать о далекоидущих перспективах отношений Жени и Ильдара по одной только серии фотографий. Одно можно сказать точно — пара получилась очень красивая и творческая. Здорово, когда влюбленные люди могут говорить на одном языке, а иногда понимать друг друга даже без слов. Оба с детства привыкли трудиться, ставить цели и добиваться их. Оба не понаслышке знают, что такое боль травм, горечь поражения и ощущение полного удовлетворения от того, что сделал все что мог. Найти родственную душу — большое счастье, так что за Женю можно от всего сердца порадоваться.