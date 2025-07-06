Чемпионка Олимпиады Щербакова искренне о поиске новой себя: Столкнулась с кризисом после Игр-2022

— Это был Ледниковый период, и, конечно, с того времени многое поменялось. Мне сейчас кажется, что это было немножко рановато: абсолютно без какого-то понимания и опыта тебя просто вбрасывают разом во все это, чтобы брать интервью со звездами и записывать подводки. Конечно, это было тогда тяжело, и я даже не пересматриваю никогда эти отрывки, потому что мне не нравится все. Но это было необходимо пройти, потому что это был колоссальный опыт, прямо школа для меня. Я очень многому там научилась, и до сих пор то, что я приобрела там, мне сильно помогает. Все равно остаются проблемы. Первые предложения — это самое сложное, а дальше уже в потоке идет. Перед эфирами волнение было менее подконтрольное, чем на соревнованиях, потому что не знала, что меня ждет. Каждое мероприятие, каждый эфир — это всегда какое-то новое открытие для меня.