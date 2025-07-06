Чемпионка Олимпиады Щербакова искренне о поиске новой себя: Столкнулась с кризисом после Игр-2022

День Московского спорта — уже традиция, которая ежегодно объединяет москвичей и гостей столицы в рамках масштабного летнего фестиваля. Как и в прошлые годы, в 2025-м основной площадкой для активностей стал спортивный комплекс «Лужники». Этим мероприятие не ограничилось: вечерняя секция — так называемая Ночь Московского спорта — перенеслась в центр Москвы, в Ильинский сквер на Китай-городе. Ответственной же за фигурное катание на обе части была назначена действующая олимпийская чемпионка Анна Щербакова. Sport24 записал все самое важное из бесед со спортсменкой.
Об эмоциях в жизни спортсмена
— Я абсолютно такой же человек, более того, очень эмоциональный. Мне кажется, у меня по жизни происходят эти качели эмоциональные. Все бывает в нашей жизни, думаю, как и у других. Но вообще, здесь все индивидуально от человека зависит. Наверное, если ты не столь эмоционален и эмпатичен в жизни, то тебе не нужны разрядки. Ты все спокойно проходишь, воспринимаешь. Но если ты изначально такой эмоциональный человек, который много испытывает яркие эмоции, как положительных, так и отрицательных, то тогда это просто необходимо, потому что, особенно если это какие-то выступления, это же просто невероятный адреналин, энергия, опять же, любовь, поддержка зрителей. Все это воспринимается на пике эмоций. Значит, после этого может быть какое-то опустошение, эмоциональный выплеск. Думаю, все мы это проходим так или иначе.
О важности и любви к спорту
— Как ни странно, сейчас меня заряжает в жизни и дарит энергию именно спорт. Когда много мероприятий, работы со зрителями, я понимаю, что спорт для меня стал как будто бы не только профессией, но и возможностью переключиться, зарядиться. Не раз уже говорила, что я человек, который от большого скопления людей в моменте заряжается, но после этого немножечко вот так вот сидит и опустошенно смотрит в стену. Мне после этого самое то — пойти в зал, позаниматься, и я даже как будто больше энергии ощущаю.
Сходила на пару занятий по паделу. Это очень интересный вид спорта, на самом деле. Насколько, мне кажется, он требует долгого процесса обучения, потому что там столько интересных моментов с этой игрой от стены, что у меня мозг взрывается. Когда летит мяч, у меня какие-то теории заговора в голове, простраиваю траекторию. Дальше — посмотрим. Пока с техникой у меня явно проблемы, я не профессионал. Моя задача в основном — не промахнуться мимо мячиков. Я довольна, если не промахиваюсь.
Об ощущениях от олимпийского золота
— Даже сходу сложно сказать. Но я точно могу сказать, что испытываю гордость за то, что достигла этого. Наверное, сейчас все-таки вспоминаю это с приятной гордостью и ностальгией по тем временам. Но это сложные эмоции. Я сто процентов столкнулась с кризисом после Олимпиады, потому что, когда ты трех лет по одному графику движешься к одной большой цели, возводишь ее в культ, то, когда добиваешься ее, вместо пожизненной радости ты сталкиваешься с тем, что просто находишься в непонимании, что дальше делать.
Конечно, этот период был, да он и сейчас продолжается просто, но, наверное, не настолько эмоционально. Я все еще нахожусь в поиске такого же дела, которое будет меня заряжать, чтобы я каждый день бежала с радостью и к новым целям. После таких больших вершин нужно искать что-то новое, и это интересный период взросления и поиска себя новой.
О новом призвании и мечтах
— Не могу пока сказать. Сейчас я, наверное, немножечко отпустила ситуацию, потому что все хочется здесь и сейчас, и кажется, что я должна была с первого раза найти что-то новое, чем я буду гореть. Но мне кажется, когда я настолько жила в фигурном катании, что такое же сразу найти тяжело. Я просто это приняла и сейчас понимаю,
что надо меньше об этом думать, просто пробовать, жить, учиться, взрослеть, не бояться браться за что-то новое. Я уверена, что что-то такое найдет меня, но на данный момент я просто расслабилась, стараюсь жить, кайфовать, наслаждаться и пробовать все. У меня нет сейчас мечты. Мне кажется, что и раньше не было. Я человек, который не любит мечтать, но ставит цели, и постепенно шаг за шагом и двигается на пути к их реализации. Мне кажется, в принципе, нет ничего невозможного. Если чего-то очень захотеть, то наши возможности становятся безграничными. Нужно просто сесть, разложить на маленькие цели и понять, что должен сделать. И все, теперь это не мечта, а цель, к которой вы стремитесь.
О первом большом опыте на телевидении
— Это был Ледниковый период, и, конечно, с того времени многое поменялось. Мне сейчас кажется, что это было немножко рановато: абсолютно без какого-то понимания и опыта тебя просто вбрасывают разом во все это, чтобы брать интервью со звездами и записывать подводки. Конечно, это было тогда тяжело, и я даже не пересматриваю никогда эти отрывки, потому что мне не нравится все. Но это было необходимо пройти, потому что это был колоссальный опыт, прямо школа для меня. Я очень многому там научилась, и до сих пор то, что я приобрела там, мне сильно помогает. Все равно остаются проблемы. Первые предложения — это самое сложное, а дальше уже в потоке идет. Перед эфирами волнение было менее подконтрольное, чем на соревнованиях, потому что не знала, что меня ждет. Каждое мероприятие, каждый эфир — это всегда какое-то новое открытие для меня.
О публичности
— Я довольно закрытый человек и не могу сказать, что всегда хочу быть в центре внимания. Конечно, есть приятные моменты, но иногда мне нужно в жизни какую-то часть держать для себя, оставлять что-то личное. Я бы не хотела, чтобы каждый мой шаг подсвечивался.
О том, кого считала кумиром в детстве и как сама стала им
— В фигурном катании определенно звездой для меня была Юлия Липницкая. Так получилось, что я пришла в группу к Этери Георгиевне в возрасте 10, как раз в олимпийский сезон, когда она готовилась к триумфальной сочинской олимпиаде. Я тогда была еще совсем маленькая, даже не заглядывала так далеко и не мечтала об Олимпиаде. Я просто на нее смотрела и восхищалась. Также в том возрасте мне очень нравилась Мао Асада, и я за ней смотрела прямо с трибун в Сочи.
Сейчас сложно осознавать, что я на их месте для миллионов девочек. Это же не какой-то резкий скачок, когда тебя в 9 лет резко бросают в эту ситуацию, и ты ходишь в шоке. Это происходит как-то постепенно шаг за шагом. Когда ты сам проходишь этот путь, наверное, по-другому на это смотришь, для тебя уже все становится привычнее что ли. То есть это не вызывает настолько ярких эмоций, что сложно вообще осознать это в моменте.
Об ультра-си
— Мы много работали над сложными элементами. Первым был квад-тулуп, который я делала стабильно, но после травмы левой ноги я переключилась на прыжки с правой ноги и выучила лутц, флип. Пробовали еще риттбергер, и, мне кажется, самые лучшие попытки у меня были под конец предолимпийского сезона. Мы тогда много его учили, буквально недельки не хватило — мы уехали в отпуск. Дальше уже было не до этого, лишь бы вернуть то, что было, поэтому риттбергер забросила. Конечно, над тройным акселем много работали, и были вполне удачные попытки на тренировках. Думаю, мне тогда не хватило концентрации, чтобы работать над этим элементом, потому что был разгар сезона. Тогда я как раз поставила себе цель выкатать произвольную с тремя четверным, и вполне с этим справлялась — проводилась колоссальная работа, но я понимала, что мне не хватает еще времени на изучение нового элемента. На удочке, вообще, все пробовали, но выбрали лучшее, самое оптимальное и с этим уже шли в бой.
О будущем в тренерстве
— Я очень люблю детей и фигурное катание, то есть здесь все прекрасно совмещается. Мне нравится работать на мастер-классах и сборах — особенно видеть, насколько дети воспринимают то, что ты говоришь, как стараются это исправить. Вот эта отдача невероятна. В моменте я прям включаюсь в процесс. Совсем скоро поеду проводить небольшие сборы. Но пока я понимаю, что прошла этот путь спортсмена от и до, провела все свое время на катке и сейчас чувствую себя как ребенок в жизни, на все смотря и учась. Хочется немножко больше побывать и посмотреть, какая жизнь вне фигурного катания. Поэтому мне не хочется, наверное, прямо сейчас углубляться в тренерскую работу, чтобы снова с утра до ночи проводить на льду. Я пока что не готова вновь это все заново пройти. Но не исключаю такой возможности.