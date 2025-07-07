Она могла быть с золотом Олимпиады, но получила отповедь от Тутберидзе. Трагедия фигуристки Акатьевой

Ее карьера доступно объясняет всю трагичность и жесткость женского одиночного катания России. Будучи главной надеждой группы Этери Тутберидзе по юниорам и даже став чемпионкой России, Софья Акатьева так и не смогла не только пробиться на Олимпиаду, но даже выиграть медаль юниорского чемпионата мира — по самым разным причинам. Из перспективной юниорки Соня превратилась в нереализованный талант из «Хрустального», камбэк которой будет сродни чуду.
Как все начиналось?
Акатьева родилась 7 июля 2007 года в Москве — и фигурное катание настолько беспощадно, что уже в этом предложении скрыта неудача для Софьи. По правилам ISU фигуристы, родившиеся после 1 июля, не могут участвовать в международных взрослых турнирах по достижении 15 (после изменения ценза 17) лет. Это вынудило Акатьеву ждать дополнительный сезон, в то время как ее конкурентки уже выходили на взрослый уровень и боролись за места в сборной.
С раннего детства Соня проявляла интерес к спорту, а фигурное катание стало ее главным увлечением после просмотра Олимпийских игр. Довольно быстро освоила сложные элементы, в том числе четверные. Тренировочный путь Акатьевой начался в ледовом дворце «Хрустальный» под руководством Юлии Красинской и Ольги Булычевой.
В 2017 году она перешла к Этери Тутберидзе — одному из самых успешных тренеров современности. Под ее руководством Акатьева стала двукратной победительницей первенства России среди юниоров (2021, 2022), серебряным призером первенства России (2020), чемпионкой России среди взрослых (2023), устанавливала юниорские рекорды по сумме баллов и вошла в историю как первая фигуристка, исполнившая в одной программе три четверных прыжка и тройной аксель на международных соревнованиях.
Но когда дошло дело до распределения олимпийских квот, Акатьева оказалась в такой очереди, что даже зайти «только спросить» возможности не получила.
Почему не удержалась наверху?
Несмотря на выдающийся потенциал и уникальный технический арсенал, Акатьева столкнулась с рядом препятствий, которые не позволили ей вырасти в безоговорочного лидера в отечественном одиночном катании — которым сейчас является Аделия Петросян.
Первое — травмы и проблемы со здоровьем. В 2023 году у Софьи диагностировали стрессовый перелом стопы — типичную для фигуристов травму, возникающую из-за постоянных микроповреждений. Восстановление затянулось: Акатьева пропустила значительную часть сезона, не смогла полноценно подготовиться к главным стартам и была вынуждена отказаться от участия в ряде турниров.
Травма рецидивировала: после возвращения на лед Софья вновь почувствовала боль и была вынуждена пропустить этапы «Гран-при» и чемпионат России, что критически сказалось на ее спортивной форме и шансах на попадание в сборную.
Второе — психология. Сама Софья признавалась, что здоровье сказалось на ее уверенности в себе.
— В физическом плане у меня все было в порядке, в психологическом что-то не ладилось. Ощущалось волнение, которого раньше не было, много думала, вместо того чтобы просто делать. Стало сложнее переносить прыжки, — говорила она в интервью RT.
Комментарии тренера Этери Тутберидзе, возможно, были призваны мобилизовать подопечную, и сама Акатьева говорила, что «полностью согласна» с ними. Но попадавшие на камеру эмоции тренера выглядели сурово.
— Ты не устала, нормально ехала — ты не пошла. Что это, на четверной не пошла? Что? Что «не знаю»? Надо знать. Ну ты же понимаешь, что ты себя просто из борьбы тут же вынимаешь. Все, ты ни за что не борешься, — так специалист проанализировала неудачный прокат Акатьевой на чемпионате России.
Третье — внешние обстоятельства. Помимо даты рождения, на которую Акатьева никак не могла повлиять, сломала международную карьеру Софьи пандемия коронавируса и геополитика, приведшая к отстранению российских спортсменов. Да и повышение возрастного ценза не помогло.
Ну, а конкуренция в российском фигурном катании всегда была крайне высокой. Даже при наличии уникальных технических навыков отсутствие стабильных выступлений из-за травм и пропущенных стартов не позволило Софье закрепиться в числе лидеров, повлияло на решения судей и федерации.
Возможно ли чудо?
И тем не менее на последнем чемпионате России Акатьева собрала волю в кулак и заняла пятое место, попав в основу сборной страны на ставку. Это уже дорогого стоит. Акатьева не меняет тренеров, не шарахается — и если окажется, что она готова к длительной карьере, то может вернуться в игру. Правда, с учетом темпа возвращения на международную арену хватит ли у нее мотивации?
Что точно, Софья Акатьева — одна из самых ярких и одаренных фигуристок своего поколения. Она заслужила больше чем одно золото чемпионата России. Но есть ли у 18-летней спортсменки шанс улучшить эту статистику?
Дмитрий Кузнецов