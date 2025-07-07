Она могла быть с золотом Олимпиады, но получила отповедь от Тутберидзе. Трагедия фигуристки Акатьевой

— Ты не устала, нормально ехала — ты не пошла. Что это, на четверной не пошла? Что? Что «не знаю»? Надо знать. Ну ты же понимаешь, что ты себя просто из борьбы тут же вынимаешь. Все, ты ни за что не борешься, — так специалист проанализировала неудачный прокат Акатьевой на чемпионате России.