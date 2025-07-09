Трусова сообщила, что начала тренироваться в зале

МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Ожидающая ребенка серебряная медалистка Олимпийских игр 2022 года Александра Игнатова (Трусова) сообщила в своем Telegram-канале, что она начала занятия в зале и вскоре сможет начать активно тренироваться.
По словам спортсменки, примерно с ноября, узнав о беременности, она перестала тренироваться, но в ближайшее время она может приступить к восстановлению.
«Через несколько дней у меня будет 36 недель, я смогу тренироваться. Мне сказали, что с 36 недели ты можешь начинать активно тренироваться, потому что уже не страшно ходить и можно потихонечку начинать», — заявила Трусова на видео, опубликованном в ее Telegram-канале.
«Я уже занимаюсь в зале, хожу на дорожке, какие-то упражнения делаю — для коленей особенно, потому что сейчас вес вырос и колени очень страдают от этого из-за травм, которые раньше были. Поэтому все снимаю, вам покажу скоро и буду потихоньку восстанавливаться, чтобы потом, после родов, быстро прийти в форму», — сказала фигуристка.
Трусовой 21 год, помимо серебра Олимпиады, на ее счету бронза чемпионата мира, серебряная и бронзовая медали чемпионатов Европы.