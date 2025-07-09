Трусова сообщила, что начала тренироваться в зале

«Я уже занимаюсь в зале, хожу на дорожке, какие-то упражнения делаю — для коленей особенно, потому что сейчас вес вырос и колени очень страдают от этого из-за травм, которые раньше были. Поэтому все снимаю, вам покажу скоро и буду потихоньку восстанавливаться, чтобы потом, после родов, быстро прийти в форму», — сказала фигуристка.