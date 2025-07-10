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Валиеву включили в пул допинг-тестирования ISU на будущий сезон

Валиеву включили в регистрируемый пул допинг-тестирования ISU на сезон-2025/26.

Источник: Михаил Терещенко/ТАСС

МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Российская фигуристка Камила Валиева включена в регистрируемый пул допинг-тестирования Международного союза конькобежцев (ISU) на сезон-2025/26, сообщается на сайте организации.

В обновленные пулы тестирования также были включены еще четверо российских фигуристов: Владислав Дикиджи, Алина Горбачева, Петр Гуменник и Аделия Петросян. В марте ISU допустил их до участия в отборочном турнире к Олимпийским играм 2026 года, отказав остальным российским фигуристам. Позже Федерация фигурного катания на коньках России сообщила, что в квалификации выступят Петросян и Гуменник. Квалификационный турнир фигуристов состоится в Пекине 17—21 сентября. Олимпийские игры 2026 года пройдут в итальянских Милане и Кортина-д’Ампеццо 6—22 февраля.

Из новых списков международных пулов тестирования также выбыли пять россиян: Иван Букин, Александр Галлямов, Анастасия Мишина, Евгений Семененко и Александра Степанова.

Спортивный арбитражный суд (CAS) в январе 2024 года дисквалифицировал выигравшую в составе сборной России Олимпиаду в Пекине в командных соревнованиях Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил и аннулировал ее результаты с 25 декабря 2021 года. Фигуристка сможет возобновить участие в соревнованиях в декабре 2025 года.