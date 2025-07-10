Валиеву включили в пул допинг-тестирования ISU на будущий сезон

В обновленные пулы тестирования также были включены еще четверо российских фигуристов: Владислав Дикиджи, Алина Горбачева, Петр Гуменник и Аделия Петросян. В марте ISU допустил их до участия в отборочном турнире к Олимпийским играм 2026 года, отказав остальным российским фигуристам. Позже Федерация фигурного катания на коньках России сообщила, что в квалификации выступят Петросян и Гуменник. Квалификационный турнир фигуристов состоится в Пекине 17—21 сентября . Олимпийские игры 2026 года пройдут в итальянских Милане и Кортина-д’Ампеццо 6—22 февраля .