Лидер группы Тутберидзе и лучшие фигуристы России уехали за границу, француз в восторге от Мишина: сбор у Ришо

Российские фигуристы продолжают готовиться к новому сезону. Так, Петр Гуменник поработал под руководством Рафаэля Арутюняна в Калифорнии, Александра Бойкова/Дмитрий Козловский проводят сборы в Сочи. А Евгений Семененко и Софья Муравьева вместе со своим тренером Алексеем Мишиным направились в Курмайор — на летний кэмп одного из самых популярных хореографов мира Бенуа Ришо.
Штаб Мишина обращается к Ришо далеко не впервые: француз ставил программу Елизавете Туктамышевой еще в 2016-м, а Евгений Семененко с его постановками выступал последние два сезона. На этот раз Семененко с Бенуа как с хореографом не сотрудничал, но на кэмп приехал.
Если Семененко и раньше межсезонье проводил за границей, то для Софьи Муравьевой такой подход — дебютный. В новом сезоне вице-чемпионка страны будет выступать с произвольной программой Ришо: ставили в конце весны в Москве, сейчас же материал закреплялся.
Кстати, есть еще один интересный момент: на сборах также присутствовал сильнейший ученик Этери Тутберидзе из числа парней — Ника Егазде. В последние годы за его постановки отвечал Даниил Глейхенгауз, но для олимпийского сезона хореографию обеих программ отдали Ришо.
Традиционно кэмп французского мэтра проходит с участием бронзового призера ЧМ Адама Сяо Хим Фа. На этот раз фигурист работал не только с Ришо, но и с Мишиным.
"Мне нравится работать с Мишиным: он очень спокойный и легкий в общении. С ним очень интересно — он сам называет это не тренировками, а обменом опытом.
У нас было три отдельных урока, и каждый оказался невероятно полезным. Конечно, мы использовали его метод, он позволил мне по-новому взглянуть на свою технику. Мне было важно понять, в каких моментах я могу стать сильнее.
Интересно, что Мишин не пытался что-то кардинально поменять, он именно помогал мне улучшить то, как я уже катаюсь. Для меня это очень ценно.
Мне кажется, в этот раз я гораздо лучше его понимал. Это ведь не первая наша встреча — впервые я попал к Мишину 7 лет назад на сборах в Куршевеле. Я тогда плохо разбирался в технике прыжков, и вообще не очень понимал, что и как надо делать на льду. А сейчас у меня гораздо больше опыта, я повзрослел и вырос как фигурист. Чувствую, что теперь я готов к занятиям с Мишиным", — сказал Сяо в интервью Спортсу.