Лидер группы Тутберидзе и лучшие фигуристы России уехали за границу, француз в восторге от Мишина: сбор у Ришо

Мне кажется, в этот раз я гораздо лучше его понимал. Это ведь не первая наша встреча — впервые я попал к Мишину 7 лет назад на сборах в Куршевеле. Я тогда плохо разбирался в технике прыжков, и вообще не очень понимал, что и как надо делать на льду. А сейчас у меня гораздо больше опыта, я повзрослел и вырос как фигурист. Чувствую, что теперь я готов к занятиям с Мишиным", — сказал Сяо в интервью Спортсу.