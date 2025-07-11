Новый трансфер Тутберидзе: лучший тренер России укрепляется к Олимпиаде

Именно этим и занимался Железняков на протяжении всей карьеры в «Хрустальном». Она, кстати, была до крайности внушительной — даже с учетом ухода Алексей остается самым главным «долгожителем» школы. А это о чем-то да говорит.
Тогда, в 2023-м, они расходились странно. Источники РИА Новости утверждали однозначно — инициатива исходила от Тутберидзе. Видимо, что-то треснуло в рабочих взаимоотношениях, и склеить это то ли не получалось, то ли не хотелось.
«Хрустальный» в это время переезжал в новый ледовый дворец. Вместо одноименного старого катка — просторнейшие залы, два льда и в целом куча пространства. Если раньше руководству школы приходилось искать различные пути, чтобы как-то развести специалистов по площадкам, то теперь проблема отпала сама собой. Более того — в какой-то момент места стало так много, что группа Тутберидзе расширилась кратно.
Но тогда, в 2023-м, об этом, видимо, не думалось. Возможно, тренера окончательно перестали устраивать публичные комментарии Алексея по различным поводам. Будучи самым медийно активным членом команды Тутберидзе, он даже получил от болельщиков своего рода титул «рупора штаба». И когда пусть и неофициальный, но «рупор» выступает с достаточно бескомпромиссной риторикой по самым разным вопросам, рано или поздно начинаешь задумываться. Хотя есть ощущение, что были и другие причины.
В любом случае Железняков в ту пору переключился на собственную танцевальную студию. В какой-то момент острый на язык хореограф постепенно стал пропадать из инфополя — да, не полностью, но все ж таки количество появлений заметно снизилось.
Но, как выяснилось, лишь для того, чтобы громко выстрелить вновь. На сей раз — с новостью о возвращении. Хореографа заметили в зале со звездами группы Этери Георгиевны, после чего Алексей выложил в соцсети общую фотографию, а позже подтвердил РИА Новости: «Да, я вернулся».
Инициатива, как раз говорят источники, снова принадлежала Тутберидзе. Судя по всему, причин было несколько. Во-первых, новый дворец — он большой, вместительный. Комплекс муниципальный, в нем должны базироваться не только группа легендарного наставника, но и другие спортивные секции — в том числе для любителей. В этом отношении Железняков со своей частной студией танцев выглядит как идеальный вариант. Можно и заполнить пустующее место, и заодно возобновить точечную работу. Второе в этом плане особенно актуально — одного паркетного хореографа на всех попросту не хватает.
Близится и олимпийский сезон. До него пара месяцев — и начнется рубка, аналогов которой еще не было. Этери Георгиевна побеждала с Юлией Липницкой (в команде), с Алиной Загитовой, с Анной Щербаковой, но никогда еще на ее ученице (Адели Петросян) и на ней самой не висел столь гигантский груз ответственности.
Именно от Аделии и Этери Георгиевны зависит имидж нашего фигурного катания. В период отстранения мы много и обильно говорили, насколько мы сильнее всех в мире — настала пора подтверждать делом. И времени на раскачку у нас нет.
В этом плане возвращение не только проверенного временем специалиста, но и до боли знакомого человека может банально придать уверенности в себе. Алексей специфично высказывается в прессе, имеет свое мнение обо всем на свете, иногда может быть чересчур воинственным, но чего у него не отнять, так это любви к ученикам и преданности своей команде.
Сейчас, когда вокруг все только и ждут, когда ты оступишься, это особенно ценно.
Влад Жуков