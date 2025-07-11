Новый трансфер Тутберидзе: лучший тренер России укрепляется к Олимпиаде

Инициатива, как раз говорят источники, снова принадлежала Тутберидзе. Судя по всему, причин было несколько. Во-первых, новый дворец — он большой, вместительный. Комплекс муниципальный, в нем должны базироваться не только группа легендарного наставника, но и другие спортивные секции — в том числе для любителей. В этом отношении Железняков со своей частной студией танцев выглядит как идеальный вариант. Можно и заполнить пустующее место, и заодно возобновить точечную работу. Второе в этом плане особенно актуально — одного паркетного хореографа на всех попросту не хватает.