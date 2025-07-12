Юрист объяснил появление Валиевой в пуле тестирования ISU

Также от Камилы не было заявления о завершении карьеры, а если бы она его сделала, срок дисквалификации бы приостановили. Когда спортсмен уходит из спорта, отсчёт дисквалификации не идёт и возобновляется заново, когда он возвращается к спортивной деятельности. Так как Камила планирует вернуться, в следующем году у неё будет такая возможность. Кроме того, за два месяца до истечения срока дисквалификации она может приступить к официальным тренировкам с командой", — сказала Анцелиович.