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Ирина Роднина: «Много примеров, когда фигуристки в 16−17 лет могли делать сложнейшие элементы, а в 20 сдувались. Туктамышева в этом плане уникум»

"Очень много примеров, когда фигуристки в 16−17 лет могли делать сложнейшие элементы, а в 20 лет, как правило, сдувались и уже не могли выполнить эти же элементы.

Единственный в этом плане уникум женского фигурного катания — это Елизавета Туктамышева.

В зрелом возрасте она держалась на высоком уровне и успешно конкурировала с куда более юными спортсменками", — сказала Роднина.