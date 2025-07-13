Ирина Роднина: «Много примеров, когда фигуристки в 16−17 лет могли делать сложнейшие элементы, а в 20 сдувались. Туктамышева в этом плане уникум»

Единственный в этом плане уникум женского фигурного катания — это Елизавета Туктамышева.
В зрелом возрасте она держалась на высоком уровне и успешно конкурировала с куда более юными спортсменками", — сказала Роднина.
"Очень много примеров, когда фигуристки в 16−17 лет могли делать сложнейшие элементы, а в 20 лет, как правило, сдувались и уже не могли выполнить эти же элементы.
Единственный в этом плане уникум женского фигурного катания — это Елизавета Туктамышева.
В зрелом возрасте она держалась на высоком уровне и успешно конкурировала с куда более юными спортсменками", — сказала Роднина.