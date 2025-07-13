Загитова об идеальном мужчине: «Если не любит путешествовать, это 5 из 10. Если меня не будет отпускать, то он ноль без палочки»

— Не занимается спортом.
— Шесть. Но я все равно сделаю так, чтобы он занимался спортом".
— Не любит собак.
— Ноль. Как можно не любить таких пушистиков?
— Не умеет кататься на коньках.
— Девяточка.
— Не любит путешествовать.
— Даже по России? Домосед? Пятерочка. Я могу летать одна. Если меня будут отпускать. Если меня не будет отпускать, то он ноль без палочки.
— Часто ходит на тусовки.
— Прямо часто? Прямо в клубы? Ну, ноль тоже. Короче, никто мне не подходит.
— У него много подруг.
— Если ты выбираешь человека, то надо доверять. Пять с четвертинкой.
— Не умеет фотографировать.
— Минус два. Ладно, шучу. Это не такое важное качество. Пусть будет семерочка. Научим, — сказала Загитова.