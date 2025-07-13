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Загитова об идеальном мужчине: «Если не любит путешествовать, это 5 из 10. Если меня не будет отпускать, то он ноль без палочки»

Олимпийская чемпионка оценивала мужские качества по 10-балльной шкале, каждый вопрос начинался с фразы: «Он 10 из 10, но…».

— Не занимается спортом.

— Шесть. Но я все равно сделаю так, чтобы он занимался спортом".

— Не любит собак.

— Ноль. Как можно не любить таких пушистиков?

— Не умеет кататься на коньках.

— Девяточка.

— Не любит путешествовать.

— Даже по России? Домосед? Пятерочка. Я могу летать одна. Если меня будут отпускать. Если меня не будет отпускать, то он ноль без палочки.

— Часто ходит на тусовки.

— Прямо часто? Прямо в клубы? Ну, ноль тоже. Короче, никто мне не подходит.

— У него много подруг.

— Если ты выбираешь человека, то надо доверять. Пять с четвертинкой.

— Не умеет фотографировать.

— Минус два. Ладно, шучу. Это не такое важное качество. Пусть будет семерочка. Научим, — сказала Загитова.