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«Не будет похожа на себя прежнюю». Тарасова — о возвращении Валиевой после дисквалификации

Заслуженный тренер России Татьяна Тарасова высказалась о потенциальном возвращении чемпионки мира среди юниоров в фигурном катании Камилы Валиевой на профессиональные соревнования.

Источник: Чемпионат.com

Заслуженный тренер России Татьяна Тарасова высказалась о потенциальном возвращении чемпионки мира среди юниоров в фигурном катании Камилы Валиевой на профессиональные соревнования. Ранее стало известно, что Валиева включена в пул допинг-тестирования Международного союза конькобежцев (ISU) на будущий олимпийский сезон-2025/2026.

"Конечно, Этери Тутберидзе и сама Камила лучше знают, вернется ли она или нет. Думаю, каждый из нас хотел бы снова видеть ее на льду. С другой стороны, вряд ли это повлияет на ее решение. Для нее будет важно, как она себя чувствует, что на данный момент умеет и что хочет.

Возможное разочарование? Она в любом случае будет другая, прошло время. Камила не будет похожа на себя прежнюю. Возможно, у нее так же высоко поднимается нога и она так же хорошо прыгает, но многое изменилось. Сейчас она взрослый человек", — приводит слова Тарасовой Sport24.

В конце января 2024 года стало известно, что Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Отсчёт срока начинается с 25 декабря 2021 года. Фигуристка может начать тренироваться уже в октябре текущего года, а выйти на соревнования — в конце декабря.