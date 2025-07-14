«Не будет похожа на себя прежнюю». Тарасова — о возвращении Валиевой после дисквалификации

"Конечно, Этери Тутберидзе и сама Камила лучше знают, вернется ли она или нет. Думаю, каждый из нас хотел бы снова видеть ее на льду. С другой стороны, вряд ли это повлияет на ее решение. Для нее будет важно, как она себя чувствует, что на данный момент умеет и что хочет.