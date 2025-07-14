Тутберидзе — о Дэвис: она сказала, что не видит в России тренера, который научит кататься

"Мне кажется, я не властная мама — абсолютно. Просто (Диана) у меня такая добрая и мягкая. Мы два разных человека. При этом у нее есть серьезные цели, желания, и я уважаю ее решения. Если бы она захотела, она могла бы спокойно жить в Москве рядом с мамой, и я бы все для нее делала. У меня единственный ребенок.