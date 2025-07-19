Жилиной отказали в ISU, но за Россию выступать она не будет. Что теперь делать фигуристке?

Дождаться релиза собирается и Жилина, вполне реально, что флаг она сможет сменить через год и выйдет на международные соревнования. Пока в карьере фигуристки был всего один международный старт — этап Гран-при среди юниоров в Словакии в 2021 году. Но перерыв в международных стартах не так серьёзен, как время без стартов вообще — если со сменой флага всё получится, то на соревнования Вероника выйдет спустя три с половиной года. В женском одиночном такой перерыв едва ли у кого можно было встретить в последние годы, пауза в карьере обычно плавно перетекала в завершение.