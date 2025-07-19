Жилиной отказали в ISU, но за Россию выступать она не будет. Что теперь делать фигуристке?

Пару лет назад казалось, что в нашем женском катании назревает новое яркое противостояние штабов. Во взрослые вышла ученица Евгения Плющенко — Вероника Жилина. Казалось, что вместе с Аделией Петросян они будут двигать вперёд женскую одиночку и бороться за возможную поездку на Олимпиаду.
Но в Милане есть шанс увидеть только Аделию. Вероника же пропала на два сезона из-за травм, а затем и вовсе захотела сменить спортивное гражданство перед олимпийским сезоном. Не вышло — федерация фигурного катания отказала, а затем таким же образом фигуристке ответили в ISU.
«Чемпионат» разбирается в ситуации Вероники Жилиной: что пошло не так и есть ли у фигуристки шансы на крутое продолжение карьеры в новой сборной.
Были ли вообще шансы на положительный исход?
«После тщательного рассмотрения, включая анализ предоставленной документации, совет ISU принял решение отклонить заявку», — цитирует пресс-службу организации «Матч ТВ». На что именно в союзе обратили внимание, пока неизвестно. Но велик шанс, что в организации просто не захотели создавать прецедент: тогда в комиссию начали бы обращаться и другие фигуристы.
Вероника, кажется, была готова к такому исходу, хоть и расстроилась.
«Да, мне действительно отказали в смене спортивного гражданства. Я очень расстроена, я жила этой мечтой, я готовилась, руки не опускаю, буду ждать, когда меня отпустят. С учётом, что это будет уже третий сезон, когда я не выступаю и вынуждена пропустить. Думаю, что все понимают, как это тяжело морально для любого спортсмена. Спасибо всем, кто поддерживает меня, моей семье, моим тренерам, федерации Азербайджана», — заявила Жилина.
Главный аргумент нашей федерации в этом споре: даже не соревнуясь, Вероника числилась в сборной, её не исключали, потому что считали российской спортсменкой и в перспективе рассчитывали на неё после восстановления. Возможно, если бы спортсменки в сборной не было, ситуация повернулась бы по-другому.
Сейчас Веронику ничего не ограничивает в выступлениях за Россию, это подчеркивал и президент ФФККР Антон Сихарулидзе. Но в случае Жилиной назад дороги нет — она сама заявила, что будет ждать, пока её отпустят.
С одной стороны, ISU потихоньку делает какие-то шаги в сторону возвращения российских атлетов, однако с другой — предсказать их дальнейшие действия невозможно. Всего четверо фигуристов получили нейтральный статус, двое из них поедут на отборочный турнир в Пекин, а всех остальных ждёт внутренний сезон.
Для пропустившей два сезона Жилиной даже российские старты пошли бы на пользу. Но маховик уже запущен, переход Вероники — это по сути ещё и часть проекта по строительству ледового дворца в Азербайджане, где будет развиваться академия Евгения Плющенко. Фигуристка уже получила паспорт страны, так что дороги назад действительно нет.
Как выходили из ситуации российские фигуристы, не получившие релиз?
Самый известный пример такой истории — Дарио Чиризано, которому так и не удалось получить релиз в 2023 году. После того как фигуриста не отпустили из сборной России ни в Чехию, ни в Италию, его дуэт с чешской спортсменкой Денизой Цимловой распался. Дарио чётко дали понять — его не отпустят раньше декабря 2024 года. Какая из партнёрш согласилась бы столько ждать? Достаточно скоро фигурист нашёл партнёршу в России — в группе Анжелики Крыловой фигурист встал в пару с Елизаветой Пасечник.
Карантин при переходе в сборную Германии отсиживал Никита Володин, однако, по его словам, отпустили его «хорошо». Неоднозначно сложилась ситуация у Аннабель Морозов: по слухам, фигуристка пыталась открепиться ещё в 2023 году, но релиз ей не дали. Николай Морозов эти сообщения опроверг, однако через год Аннабель действительно перешла под флаг США.
Дождаться релиза собирается и Жилина, вполне реально, что флаг она сможет сменить через год и выйдет на международные соревнования. Пока в карьере фигуристки был всего один международный старт — этап Гран-при среди юниоров в Словакии в 2021 году. Но перерыв в международных стартах не так серьёзен, как время без стартов вообще — если со сменой флага всё получится, то на соревнования Вероника выйдет спустя три с половиной года. В женском одиночном такой перерыв едва ли у кого можно было встретить в последние годы, пауза в карьере обычно плавно перетекала в завершение.
Реально ли фигуристке всё-таки поехать на Олимпийские игры? Во время Олимпиады-2030 Нике будет 21 год, конкуренция в сборной Азербайджана не такая серьёзная, как в России. Если будет позволять здоровье, то Жилиной вполне по силам пройти ещё цикл и всё-таки попасть на главный старт в карьере.
Анастасия Матросова