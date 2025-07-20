«Жестокий тренер», «мать-одиночка», «ребёнок-нацмен» — так кто же такая Этери Тутберидзе?

«Мне кажется, я не властная мама — абсолютно. Просто она у меня такая добрая и мягкая. При этом у неё есть серьёзные цели, желания, и я уважаю её решения. Если бы она захотела, она могла бы спокойно жить в Москве рядом с мамой, и я бы всё для неё делала.



Когда Диане исполнилось 16 и она сказала: “Я не вижу здесь тренера, который был бы в нас заинтересован, профессионала, который может научить хорошо кататься и стать настоящим спортсменом”, — вот тогда она проявила ту самую настойчивость. Бомбился мой телефон: “Я поеду — и всё! Мы должны тренироваться там!” — рассказала Тутберидзе в интервью журналу “Мнение редакции* может не совпадать”.