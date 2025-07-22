Дорога в Милан. Петросян и Гуменник готовятся покорять пекинский лёд на отборе к ОИ-2026

В общем, что бы ни решили в ТШТ — им виднее. С этим надо просто согласиться — люди знают, что делают. Результат — золотая медаль Пекина — это лишь первая цель, которая предвосхищает главную — золото Игр в Италии. Этого явно хотят все вокруг, включая и самую Аделию. Так что за эту фигуристку совсем не тревожно, пусть и она, как сама отмечала, не скользит, как Косторная и не прыгает, как Трусова. Петросян — лучшая в нынешней женской одиночке. Осталось лишь добыть заветные медали для официального подтверждения этого тезиса.