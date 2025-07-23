Вау-вау-вау… Смотрите, какая красота! Я знаю, что этот мишка сделан специально эксклюзивно для шоу «Ассоль», для меня. Кастомный мишка, эскиз взят с моего костюма. Естественно, алые паруса тоже имеются. Теперь он будет жить со мной, поставлю его на самое видное место. Ну и, конечно же, открыточка: «Алине, с премьерой и любовью. Яна Рудковская». Еще раз спасибо большое!" — сказала олимпийская чемпионка по фигурному катанию Загитова для видео в сторис. Ледовое шоу Загитовой «Ассоль» по мотивам повести «Алые паруса» проходило 27−28 июня в Санкт-Петербурге. Фото: инстаграм Алины Загитовой.