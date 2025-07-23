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Туктамышева рассказала, для чего ездила в США: «Это серьезное и очень сложное дело»

Чемпионка мира, Европы и России в женском одиночном катании Елизавета Туктамышева рассказала о своей поездке в США.

Источник: РИА "Новости"

По словам фигуристки, ее целью была стажировка у Рафаэля Арутюняна, тренера олимпийского чемпиона Нейтана Чена и чемпиона мира Ильи Малинина.

«В Америку я поехала исключительно ради новых знаний. Сейчас мне очень интересно тренерство. И это не просто желание, у меня есть мотивация развиваться. Я понимаю, что это серьезное и очень сложное дело. Поэтому не хочется упускать возможность перенять опыт у топовых специалистов.

Я давно хотела поработать с Рафаэлем Арутюняном, поучиться у него. Видела, как он работает на соревнованиях, и знала его лично. Понимала, что мне подходят его методы. Знала, что приеду и смогу понять его посыл, зачем он дает ученикам те или иные упражнения.

Мне кажется, с точки зрения техники у него нет кардинальных отличий от методов Алексея Николаевича Мишина. Так что я знала, что стажировка у Рафаэля мне понравится. И когда появилась возможность у него поучиться — я с удовольствием ей воспользовалась.

Было безумно интересно. Несмотря на все сходства, тренировочный процесс все-таки отличается от того, к какому мы привыкли в России», — написала Туктамышева в своем блоге на Спортсе''.