Туктамышева рассказала, для чего ездила в США: «Это серьезное и очень сложное дело»

«В Америку я поехала исключительно ради новых знаний. Сейчас мне очень интересно тренерство. И это не просто желание, у меня есть мотивация развиваться. Я понимаю, что это серьезное и очень сложное дело. Поэтому не хочется упускать возможность перенять опыт у топовых специалистов.



Я давно хотела поработать с Рафаэлем Арутюняном, поучиться у него. Видела, как он работает на соревнованиях, и знала его лично. Понимала, что мне подходят его методы. Знала, что приеду и смогу понять его посыл, зачем он дает ученикам те или иные упражнения.



Мне кажется, с точки зрения техники у него нет кардинальных отличий от методов Алексея Николаевича Мишина. Так что я знала, что стажировка у Рафаэля мне понравится. И когда появилась возможность у него поучиться — я с удовольствием ей воспользовалась.



Было безумно интересно. Несмотря на все сходства, тренировочный процесс все-таки отличается от того, к какому мы привыкли в России», — написала Туктамышева в своем блоге на Спортсе''.