Плющенко унижает мама фигуристки: почему Костылева снова закатила скандал

Мама лучшей фигуристки Евгения Плющенко обвинила штаб двукратного олимпийского чемпиона в плохой работе. РИА Новости Спорт рассказывает об очередном скандале с участием окружения талантливейшей Елены Костылевой.
«Убивают!»
«Я тебя давно ждал», — писал Плющенко два года назад, подтверждая переход Костылевой в свою академию. Безумно талантливая юниорка, сшибающая соперниц с ног угрожающим техническим контентом и абсолютно не свойственной ее возрасту артистической подготовкой, в какой-то момент обнаружила себя в удивительной позиции — когда идти было некуда.
Окончательно порушились и без того хлипкие отношения с ее тогдашним тренером Игорем Лютиковым, не горели желанием работать и другие школы. И это — в условиях, когда талант маленькой Лены не признавал только слепой и глухой. Вот что говорил Лютиков в большом интервью РИА Новости, данном уже после ухода спортсменки:
«Хочу, чтобы Лена продолжала так же усиленно тренироваться, не давать слабину и реализовала свою мечту. Не знаю, получится ли, но мне искренне хотелось бы, чтобы у их тандема все было хорошо. Лена, к примеру, через год уже все четверные будет прыгать, если ничего не случится. Для ее таланта совершенно не проблема делать все четверные и вставить их в программу».
Сотрудничество все же завершилось. И, кажется, все болельщики фигурного катания знают, что случилось.
В настоящее время, когда кто-то говорит «Елена Костылева», в подсознании рядом возникает имя «Ирина». Так зовут маму одаренной фигуристки, высказываний которой в медиа в разы больше, чем слов ее дочери. Не исключено, что если сравнить общее количество упоминаний в СМИ и в соцсетях, то Елена и Ирина покажут схожие цифры. Хотя магию на льду из них творит лишь одна.
Первое время после перехода в академию Плющенко все было гладко. Абсолютно не свойственное Ирине спокойствие продолжалось примерно полгода, после чего ситуация ожидаемо усугубилась. Минувшим летом «Ангелы Плющенко» дважды сотрясало скандалами с участием Костылевых. Причем первый — с вызовом полиции на дом и криками «Убивают!», попавшими на видео — произошел всего месяц назад.
Затем вышла новая серия. С аккаунта Ирины в профильных Telegram-чатах начали появляться различные сообщения о внутренней кухне «Ангелов», из которых мы узнали, что Елена якобы пропустит следующий сезон из-за множества травм, виновником которых стал Плющенко.
«По материальному обеспечению, шоу, заработку денег и комфорту проживания — Плющенко, — пишет человек с аккаунта Ирины Костылевой. — По травмам перед основными отборочными стартами, начиная с ПМО и этапов Гран-при, вплоть до первенства России, пять раз — худший штаб. Это невозможно пережить один раз за сезон. А тут семь, вместе с болезнями за сезон. В этом сезоне уже два раза восстановила три ультра-си. По моральному давлению со стороны семьи Сарновских — это ад. Такой же ад, который семья устраивает всем, кого хочет выжить. Но самое страшное — хозяева академии позволяют им это делать».
Установить, кто находился за клавиатурой в момент написания, достаточно трудно. Этим летом мы уже слышали объяснения, что откровения в соцсетях порой случаются из-за «взлома» — поэтому категоричными не будем. Впрочем, вряд ли у кого есть сомнения в том, что тот, кто это писал, как минимум знаком с ходом мыслей мамы спортсменки.
Получается, Плющенко — худший тренер? Утверждение сильное. Но есть ли под ним основание?
Для начала стоит сказать, что, по данным РИА Новости, еще в июне Плющенко, напротив, запрещал Елене выполнять прыжки до консультации с травматологом. Сложно представить, что после этого академия своими руками пошла бы доламывать спортсменку, от которой, по сути, ждут основного массива медалей в следующем сезоне.
Почему молчит Плющенко?
Здесь мы переходим к сути. Стал ли Плющенко «худшим» тренером для Елены Костылевой? Если судить по результатам — нет. Да, до него она не выступала на юниорском уровне (не проходила по возрасту), поэтому сравнить объективно мы не можем. Но в первый же сезон в новом штабе Елена выиграла все ключевые старты, включая первенство России среди юниоров и Финал Гран-при.
Травмы тоже присутствовали. Из-за одной из них — ушиба большого пальца ноги — даже пришлось сниматься с этапов Гран-при минувшей осенью. Однако восстановление от всех проблем проходило у Лены достаточно быстро, поэтому на итог сезона они толком не сказались.
При этом нельзя сказать, что Плющенко — лучший тренер в истории. Возможно, не всем подходят его упражнения (на них, к слову, Ирина тоже жаловалась) и в целом методика тренировок. К тому же общая скандальная обстановка вокруг «Ангелов Плющенко» существует уже довольно длительное время, что тоже может сказываться на молодых спортсменов не лучшим образом.
Однако травм — и это объективный факт — в «Ангелах» не больше, чем у других. И не меньше тоже — безусловно. Да и у Лены общее количество повреждений если и выросло, то не в геометрической прогрессии. Вообще вопрос совокупной травматичности в фигурном катании дискуссионный как минимум по причине того, что в основном повреждения здесь любят утаивать. Проблемы всплывают наружу только в самых медийных тренерских группах, и на текущую секунду это, пожалуй, лишь Этери Тутберидзе и Евгений Плющенко. И у них в этом плане негласный паритет.
Что же до результатов — с этим тоже неплохо. Возможно, чуть хуже, чем могло бы быть, но в вакууме все еще достойно. Который год подряд «Ангелы Плющенко» выигрывают юниорский зачет в рейтинге Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР). утверждения о «худшести» вряд ли соотносятся с реальностью. Что же дальше? Судя по активностям «Ангелов» в медиа, они решили пока не реагировать на эту историю. Выглядит странно, но, видимо, у них свои планы.
Однако со стороны это выглядит дико — как можно продолжать работать, когда тебя не то что критикуют в пух и прах, а буквально уничижают на весь белый свет? Можно ли сохранить отношения после того, как столкнулся с подобным? Практика походов Елены (а точнее — Ирины) Костылевой в предыдущие тренерские штабы показывает, что едва ли.
Хотелось бы, чтобы эти телодвижения не сказались на карьере талантливой до невозможности Лены Костылевой. Однако если так пойдет и дальше, трудно будет представить, чтобы кто-то еще из именитых тренеров написал, что давно ждал ее у себя.