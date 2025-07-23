Плющенко унижает мама фигуристки: почему Костылева снова закатила скандал

Однако травм — и это объективный факт — в «Ангелах» не больше, чем у других. И не меньше тоже — безусловно. Да и у Лены общее количество повреждений если и выросло, то не в геометрической прогрессии. Вообще вопрос совокупной травматичности в фигурном катании дискуссионный как минимум по причине того, что в основном повреждения здесь любят утаивать. Проблемы всплывают наружу только в самых медийных тренерских группах, и на текущую секунду это, пожалуй, лишь Этери Тутберидзе и Евгений Плющенко. И у них в этом плане негласный паритет.