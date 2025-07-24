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Арутюнян больше не указан тренером Малинина в его профиле на сайте федерации

Тренер Рафаэль Арутюнян пропал из списка специалистов, которые работают с американским фигуристом, двукратным чемпионом мира Ильей Малининым.

Источник: Getty Images

Федерация фигурного катания США опубликовала обновленные данные своих спортсменов. Фамилия Арутюняна в профиле Малинина больше не указана.

Тренерами американского фигуриста является его родители Роман Скорняков и Татьяна Малинина. Рафаэль Арутюнян же в основном консультировал Илью, но был указан его тренером в профиле ISU.

Напомним, Малинин является одним из главных претендентов на золото Олимпийских игр 2026 года в Милане. Он был на подиуме трёх последних чемпионатов мира, два из которых выиграл.