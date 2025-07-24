Арутюнян больше не указан тренером Малинина в его профиле на сайте федерации

Федерация фигурного катания США опубликовала обновленные данные своих спортсменов. Фамилия Арутюняна в профиле Малинина больше не указана.
Тренерами американского фигуриста является его родители Роман Скорняков и Татьяна Малинина. Рафаэль Арутюнян же в основном консультировал Илью, но был указан его тренером в профиле ISU.
Напомним, Малинин является одним из главных претендентов на золото Олимпийских игр 2026 года в Милане. Он был на подиуме трёх последних чемпионатов мира, два из которых выиграл.