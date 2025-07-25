Тарасова — о сравнении россиян и американцев: тоже любят выпивать, закусывать

«Вообще мы немножко похожи с американцами. Они любят свою страну, и мы свою любим. Они тоже любят шумные компании: выпивать, закусывать — собираться. Это как-то принято. Различия? У нас с самого детства всё ведут профессиональные люди. Каждый старается в человека вдохнуть то, что он считает важным, — заставить, научить. Много раз была в Америке и как-то не задавалась вопросом: как у них? У них всё нормально и хорошо», — приводит слова Тарасовой Sport24.