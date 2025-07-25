«Сейчас бы просто найти». Как можно кататься в парной дисциплине без партнёра?

С другой стороны, тренер отметила, что мальчиков в возрасте 13−14 лет она всё ещё рассматривает, поскольку «они у нас на вес золота». Еще один вице-чемпион Олимпийских игр, Александр Жулин, заявил, что он начал заниматься танцами на льду в 17 лет, и в целом считает, что, даже начиная в 20 лет, можно стать высококлассным спортсменом, если изначально обладать силой и артистизмом. По его мнению, средний возраст для начала занятий всё ещё находится в районе 11−12 лет.