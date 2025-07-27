По пути Валиевой. Российская фигуристка попалась на допинге, указав на проблемы с сердцем

Хотя, возможно, проблема не в самой Понтелеенко, а в общем равнодушном отношении к запретам. Как показывает статистика РУСАДА, за три года ситуация в спорте не сильно улучшилась и мельдоний с фуросемидом остались в топе самых популярных допинг-препаратов. Увы, этот антитренд не прекращается: в первом полугодии 2025-го РУСАДА выявило 43 нарушения антидопинговых правил. По информации генерального директора РУСАДА Вероники Логиновой, чаще всего в пробах спортсменов обнаруживаются анаболические стероиды, диуретики и маскирующие агенты, а также мельдоний.