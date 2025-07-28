Босс нашей фигурки нарушил молчание о скандальном переходе ученицы Плющенко. Верит в ее будущее в России

В это межсезонье не покидает новостные сводки Академия фигурного катания «Ангелы Плющенко». В связи с разными скандалами уже на регулярной основе упоминаются спортсменки, представляющие тренерский штаб двукратного олимпийского чемпиона. Одна из них — Вероника Жилина, некогда алмаз юниорской сборной. Однако травмы поставили карьеру фигуристки на более чем двухлетнюю паузу, а весной 2025-го стало известно о ее решении перейти под флаг Азербайджана. Только вот так просто Веронику не отпустили — ни национальная Федерация, ни Международный союз конькобежцев. До сих пор босс отечественной фигурки Антон Сихарулидзе хранил по поводу противоречивого релиза молчание, но наконец приоткрыл завесу.
Напомним цепочку событий в этом запутанном переходе. В последний раз на соревновательный лед Жилина выходила в рамках юниорского финала Гран-при — 2022/23, который принес ей золото и первый большой титул на национальном уровне. Стратегически для Плющенко это был важный рубеж, ведь незадолго до старта он заявлял о несправедливости судейства в отношении его учеников:
«Если моих спортсменов будут судить так же, как сейчас, будет переход в другие страны. Переход тех спортсменов, которых судят несправедливо. У меня следующее заявление: моим спортсменам, которые делают ультра-си, почему-то ставят намного ниже баллы. Накидывают судьи ниже, хотя прыжки отличные. Если бы их делал кто-то другой, были бы другие оценки. Это на протяжении нескольких сезонов. Общался с судьями, федерацией, говорил: “Почему вы меня строго судите? Судите всех одинаково”. Мы же за справедливость. Если девочка делает бабочку, получает плюс 2, а моя делает — получает минус 4. Что за предвзятость? Где справедливость? На протяжении второго года я спортсменам об этом говорю, предупреждаю, напоминаю. Все говорят в федерации, что все нормально. Опять нет. Терпел-терпел, но сегодня пообщались со спортсменами, с родителями. Скорее всего, будут переходы в другие страны многих спортсменов. Я устал. Если мы не нужны федерации, то мы пойдем туда, где нужны».
Тогда эпоха отстранения только наступила, и переходы были еще не в тренде, так скажем, но фигурнокатательное сообщество подобные слова взбудоражили, без сомнения. Открытый конфликт Плющенко и Федерации удалось избежать, а победа Жилиной стала в этом контексте красивой точкой сезона 2022/23. Попадание в основу юниорской сборной и анонс дебюта на взрослом уровне лишь укрепили восприятие ситуации вокруг квадисток из «Ангелов» как решенной. По крайней мере, в случае Вероники.
Тем не менее сезон 2023/24 для нее сложился не просто скомканным — его, по сути, и не было. Фигуристка дебютировала на прокатах «взрослой» сборной и впоследствии выпала из тренировочного процесса ввиду жесткой травмы плеча. Представители штаба констатировали, что по медицинским показаниям Жилиной придется пропустить текущий соревновательный период целиком. В сезоне 2024/25 никаких подвижек по возвращению на турниры тоже не было зафиксировано, несмотря на демонстрацию успешного восстановления прыжков в соцсетях.
Еще по осени прошлого года СМИ начали распространять инсайд о потенциальном переходе Вероники под другой флаг. Хотя поначалу она отрицала это, спустя время оказалось, что фигуристка и правда интенсивно готовится к смене сборной. Якобы она получила паспорт принимающей страны и в принципе перебралась в Азербайджан на постоянное место жительства, так что с Россией ее связывают только спортивное прошлое и действующий тренерский штаб. Однако для релиза этих аргументов было недостаточно, тем более учитывая статус Жилиной — в сезоне 2023/24 она входила в основу юниорской сборной, в сезоне 2024/25 — в резерв «взрослой». Из этого вытекают обязательства для обеих сторон, и пусть спортсменка утверждала, что все «задолженности» по содержанию погасила, Федерация этого не подтвердила.
ISU также не нашел оснований для открепления ученицы Плющенко вопреки решению ФФККР. Свежее интервью Сихарулидзе для РИА Новости внесло несколько больше ясности в деле и позволило усомниться в заявлениях Жилиной и ее представителей:
"Наша федерация работает в тесном контакте с ISU. Совсем недавно вместе с генеральным директором федерации Александром Коганом мы принимали участие в конгрессе Международного союза конькобежцев в Лозанне, встречались со всеми руководителями. Позиция ISU полностью совпадает с нашей. Международная федерация совершенно не заинтересована, чтобы некоторые страны, воспользовавшись нашим отстранением, перетягивали невероятное количество российских фигуристов, а чемпионаты мира и Европы, и даже Олимпиады превратились в Открытое первенство России.
Мы руководствовались правилом 109 ISU, правилами ФФККР и, прежде всего, интересами российского фигурного катания. В Азербайджане Жилина была два раза в жизни, в середине января и в мае нынешнего года, проведя там в общей сложности чуть менее трех дней. Стало быть, пункт о годе проживания в новой стране — это не про нее. Может быть, было получено новое гражданство? И на этот вопрос ответ отрицательный. Все очень просто. Гражданин РФ при получении второго гражданства обязан в течение 60 дней уведомить МВД. В противном случае ему грозит уголовная ответственность. Ничего подобного со стороны Жилиной сделано не было. Если спортсменка действительно получила новое гражданство, нам необходимо увидеть ее заявление в МВД и подтверждение этого факта.
Спортсменка несколько лет входила в расширенный список членов сборной России и все это время подписывала контракты с ФФККР. Последний датируется январем 2025 года. Финансовая поддержка со стороны федерации оказывалась не только фигуристке, но и ее тренеру, и академии, которую она представляла. Спортсменке оплачивались сборы, костюмы, постановки программ.
Хочу и просто обязан подчеркнуть, что федерация никогда не обращалась ни устно, ни письменно ни к фигуристке, ни к ее представителям с вопросом о возвращении денег. Суммы, которые были выплачены за все время самой спортсменке, ее тренерам, школе, которую она представляет, несоизмеримы с той, что была перечислена на счет ФФККР. Часть средств действительно была возвращена с припиской «выплачены по ошибке». В этой истории деньги не играют никакого значения, но важно отметить, что возвращены они были ровно через день после того, как исполком ФФККР единогласно вынес решение об отказе в смене спортивного гражданства".
Если все так, как говорит Сихарулидзе, то кейс обретает уже другой характер, и сравнивать его, например, с переходом Софьи Самоделкиной в Казахстан некорректно. Правда, до конца пазлы сложить все еще сложно, поскольку слишком значительно противоречат друг другу высказывания сторон. Так есть ли у Вероники паспорт? Проживает ли она на территории Азербайджана? Когда и в каком объеме возместила ФФККР расходы? И еще много очевидных и неочевидных несостыковок.
При этом президент Федерации не отказывается от Жилиной как актива нашей сборной, а, напротив, ратует за ее возвращение. По словам босса русской фигурки, за инициативой перехода изначально стояла некая «группа желающих», которая и убедила спортсменку в его релевантности, в частности на протяжении прошлого сезона снимала ее со стартов прямо накануне. Так что Федерация не перекладывает на Веронику ответственность и готова поддержать ее возможный камбэк на национальном уровне, воспринимая как лидера нашей сборной в перспективе.
Дополнительным фактором, который может привести к неожиданному исходу, является многолетняя дружба Сихарулидзе и Плющенко. Но все-таки, придут ли заинтересованные стороны к компромиссу и, главное, к какому именно — спрогнозировать трудно. Так же, как и поверить в отказ Жилиной от мечты выступать на международке в авангарде неконкурентоспособной азербайджанской фигурки, избежав очередь из подрастающих квадисток и трикселисток в России.
С другой стороны, пока Вероника тренируется под руководством двукратного олимпийского чемпиона, а тот в свою очередь планирует развиваться на тренерском поприще и в целом служить на благо российского спорта, ситуация остается противоречивой, ведь решение будет иметь значение не только для спортсменки, но и для ее наставника. В интервью Сихарулидзе дает понять, что с Плющенко по этому вопросу они находятся в диалоге. Вопросов накапливается все больше, чего не скажешь об ответах. И единственное, что можем делать мы, — наблюдать за ходом перехода. Казалось бы, обыденного дела в эпоху отстранения, но, видимо, не такого уж и обыденного…
Александра Милюкова