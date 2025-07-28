Босс нашей фигурки нарушил молчание о скандальном переходе ученицы Плющенко. Верит в ее будущее в России

«Если моих спортсменов будут судить так же, как сейчас, будет переход в другие страны. Переход тех спортсменов, которых судят несправедливо. У меня следующее заявление: моим спортсменам, которые делают ультра-си, почему-то ставят намного ниже баллы. Накидывают судьи ниже, хотя прыжки отличные. Если бы их делал кто-то другой, были бы другие оценки. Это на протяжении нескольких сезонов. Общался с судьями, федерацией, говорил: “Почему вы меня строго судите? Судите всех одинаково”. Мы же за справедливость. Если девочка делает бабочку, получает плюс 2, а моя делает — получает минус 4. Что за предвзятость? Где справедливость? На протяжении второго года я спортсменам об этом говорю, предупреждаю, напоминаю. Все говорят в федерации, что все нормально. Опять нет. Терпел-терпел, но сегодня пообщались со спортсменами, с родителями. Скорее всего, будут переходы в другие страны многих спортсменов. Я устал. Если мы не нужны федерации, то мы пойдем туда, где нужны».