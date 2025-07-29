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Отец Елены Костылевой: «Дочь сейчас практически не тренируется, на лед не выходит, только немного занимается в зале на полу с хореографом»

Ранее стало известно, что Костылева получила травму.

Источник: Спортс"

«Дочь сейчас практически не тренируется, на лед не выходит, только немного занимается в зале на полу со своим хореографом, работая над элементами будущей программы», — сказал Валерий Костылев.

"Лена получила травму бедра в апреле нынешнего года, и в течение месяца с середины мая она не прыгала вообще, а только скользила по льду. Обследование показало, что заметных улучшений не произошло, и врачи запретили ей вообще выходить на лед минимум на месяц.

Сейчас Лена отрабатывает элементы хореографии и готовится к поездке на море со своей мамой Ириной", — говорится в материале воронежского издания Moe Online.

Мама Костылевой: «За травму, полученную Леной в апреле, полная ответственность лежит на Плющенко. Как и все остальное. За 15 месяцев семь травм с потерей контента».