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ISU сообщил об убытках из-за отстранения российских фигуристов

МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Отстранение российских спортсменов от международных соревнований негативно влияет на бюджет Международного союза конькобежцев (ISU), сообщается в финансовом отчете за 2024 год, опубликованном на сайте организации.

Источник: Спорт РИА Новости

«Продолжающийся конфликт в Украине продолжает оказывать негативное влияние на ISU: важный рынок остается закрытым, а уровень конкуренции снижается из-за отсутствия ряда элитных спортсменов», — сообщается в отчете.

В документе указывается, что по итогам 2024 года в бюджете зафиксирован профицит в размере 25,1 млн швейцарских франков. Операционные убытки составили 8,5 млн швейцарских франков, что на 5,9 млн франков больше, чем в 2023 году.

«Доходы от коммерческой деятельности также продолжают падать из-за отсутствия российских спортсменов. Снижение частично компенсировано новыми спонсорскими соглашениями и доходом от юношеских Олимпийских игр 2024 года в Южной Корее», — добавляется в отчете.

Российские и белорусские спортсмены были отстранены ISU от международных соревнований с 2022 года. В декабре 2024 года организация объявила о допуске российских и белорусских спортсменов к олимпийским отборочным соревнованиям по фигурному катанию, конькобежному спорту и шорт-треку в нейтральном статусе, без гимна и флага. При этом атлеты не смогут выступить на Олимпийских играх 2026 года в командных соревнованиях.