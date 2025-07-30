ISU сообщил об убытках из-за отстранения российских фигуристов

Российские и белорусские спортсмены были отстранены ISU от международных соревнований с 2022 года. В декабре 2024 года организация объявила о допуске российских и белорусских спортсменов к олимпийским отборочным соревнованиям по фигурному катанию, конькобежному спорту и шорт-треку в нейтральном статусе, без гимна и флага. При этом атлеты не смогут выступить на Олимпийских играх 2026 года в командных соревнованиях.