Дикиджи — о работе с Колядой: Миша меня заставлял. Он классный человек, спортсмен, тренер

«Михаил научил меня многим фишкам. Запомнилась либела вперед, которую мы с ним оттачивали. Это вообще мое нелюбимое вращение, но Миша меня заставлял, мы работали над ней, вроде стало получше. Вообще он классный человек, спортсмен, тренер. Миша, привет! Он же увидит это?



Мы делали конкретные упражнения, он смотрит, исправляет, говорит: “Тут ручку и корпус добавь, там наклон держи немного другой, здесь сядь ниже…” И все постепенно исправляется. Со временем после тренировок появляется прогресс», — приводит слова Дикиджи «Сириус».