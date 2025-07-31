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Дикиджи заявил, что не разрешает своим родителям приходить на его соревнования

Чемпион России 2025 года Владислав Дикиджи заявил, что не разрешает своим родителям приходить на его соревнования.

Источник: Чемпионат.com

«К слову, родителям я не разрешаю приходить на мои соревнования. Считаю, это лишнее. Один раз они пришли, я не очень хорошо откатал, с тех пор больше не ходят, по телевизору смотрят», — приводит слова Дикиджи «Сириус».

В сезоне-2023/2024 Дикиджи стал первым российским фигуристом и вторым в мире после Ильи Малинина, успешно приземлившим четверной аксель. В прошлом соревновательном году он несколько раз показывал его на тренировках. Чемпионат России по прыжкам — 2025 — первое соревнование, на котором россиянин показал этот прыжок в рамках турнира.