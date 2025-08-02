Роднина: «Сравнивать мое поколение фигуристов с нынешним — это самая большая глупость»

— Я никогда не сравниваю, потому что это самая большая глупость. В свое время наше поколение было сильным. Сравнивать, что было в 20 веке и что происходит в 21 веке — наибольшая глупость. Как можно сравнивать правила, по которым каталось мое поколение и по которым сейчас катаются спортсмены? Мы выступаем по разным правилам и требованиям и с разной системой оценок.