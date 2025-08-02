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Роднина: «Сравнивать мое поколение фигуристов с нынешним — это самая большая глупость»

Трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина считает неправильным сравнивать свое поколение фигуристов с нынешним.

Источник: РИА "Новости"

— Как бы вы могли сравнить наше прошлое поколение одиночниц с нынешним?

— Я никогда не сравниваю, потому что это самая большая глупость. В свое время наше поколение было сильным. Сравнивать, что было в 20 веке и что происходит в 21 веке — наибольшая глупость. Как можно сравнивать правила, по которым каталось мое поколение и по которым сейчас катаются спортсмены? Мы выступаем по разным правилам и требованиям и с разной системой оценок.

— Если брать недалекое прошлое. Есть мнение, что Щербакова, Загитова и Медведева сильнее нынешнего поколения в одиночном катании.

— Все равно не надо это сравнивать. Каждый развивается в своем направлении, потому что даже правила меняются.

— Чем выделяется нынешнее поколение одиночниц?

— Не знаю, потому что последние 2 года точно ничего не смотрю, — сказала Роднина в беседе с корреспондентом Sport24 Борисом Королевым.

Прославленная спортсменка выступала в 70-х и 80-х. Она выигрывала олимпийское золото в 1972, 1976 и 1980 годах.

Также Роднина является десятикратной чемпионкой мира и одиннадцатикратной чемпионкой Европы.