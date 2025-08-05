Губерниев о смерти комментатора Гришина: «Я в ужасе и шоке. Это большая потеря для всего нашего спорта»

«Я в ужасе и шоке. Он ушел в расцвете своих комментаторских сил. Мы с Александром много времени провели вместе в редакции, комментировали биатлон, прыжки в воду. Он был обаятельным, профессиональным и очень уважаемым парнем. Это большая потеря для цеха, для фигурного катания. Он сконцентрировался на этом виде, ушел на Первый канал и у него многое получалось.



Александр был очень надежным в работе, на него всегда можно было положиться. Был момент, когда он подставил мне плечо. Я приехал на важное мероприятие с президентом, а он провел за меня эфир на биатлоне. Ко второму эфиру я уже успел. Когда зашел в комментаторскую, мы с ним обнялись, пожали друг другу руки. Он всегда был готов помочь. Его уход — большая потеря для всего нашего спорта. Это страшная новость, я соболезную всем близким», — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом Sport24 Петром Шатровым.