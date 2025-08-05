«Самая большая боль»: супруга Гришина опубликовала сообщение после его смерти

«Его нет и эта самая большая боль в нашей жизни и худший день…. Саша погиб в результате несчастного случая, который просто поделил нашу жизнь на “счастье” и “выживать с болью и благодарностью Саше за нашу с ним жизнь, за и ради нашего ребенка”.