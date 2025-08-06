Роднина о том, что она набрала лишь 1 голос при выборе лучшего фигуриста России за все эпохи: «Вызывает подозрения»

На прошлой неделе сообщалось, что лучшим фигуристом в истории России за все эпохи участники опроса выбрали двукратного олимпийского чемпиона (2006, 2014) Евгения Плющенко. Роднина набрала лишь один голос — как и отбывающая дисквалификацию из-за допинга 19-летняя Камила Валиева. В опросе участвовали действующие российские фигуристы.
— В опросе всего один спортсмен назвал вас лучшей в нашей истории. Нет ли у вас обиды на такой результат?
— Какая здесь может быть обида? Это же анонимный опрос, такое всегда вызывает подозрения. Напоминает Книгу Гиннесса, а там рекорды в духе: кто больше пирожков съел. Интересно, что там за критерии. Ледникового периода? В таком случае я бы точно никакого отношения к этому не имела.
— Говорит ли это о том, что наши спортсмены плохо знают историю?
— Я таким анализом не занималась. У каждого времени есть свои ценности. О том, что ценилось 50 или 100 лет назад, сегодня даже не знают. Спортсмены и по образованию, и по знанию своего вида спорта живут сегодняшним днем или максимум вчерашним.