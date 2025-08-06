Роднина о том, что она набрала лишь 1 голос при выборе лучшего фигуриста России за все эпохи: «Вызывает подозрения»

— Какая здесь может быть обида? Это же анонимный опрос, такое всегда вызывает подозрения. Напоминает Книгу Гиннесса, а там рекорды в духе: кто больше пирожков съел. Интересно, что там за критерии. Ледникового периода? В таком случае я бы точно никакого отношения к этому не имела.