Фигуристку Роднину хотели покалечить свои же: в советской фигурке творилась дичь

Фигурное катание — один из самых красивых видов спорта. Но это видит зритель. Тогда как для самих фигуристов это изнурительные тренировки, многочисленные жертвы, а порой и лютые соперничества. Причем последнее было почти сразу, еще до доминирования советской сборной на международной арене — со временем же пакости со стороны соперников только усиливались.
В 1969 году о паре Ирина Роднина/Алексей Уланов еще мало кто знал: да, у них была бронза чемпионата страны, но дебют на мировой арене получился не самым ярким (5-е место). Хотя легендарный олимпионик Олег Протопопов уже видел в них угрозу, обратив на них внимание еще на чемпионате Москвы двумя годами ранее.
На чемпионате СССР-1969 Роднина/Уланов вновь взяли бронзовые награды. Но их могло и не быть, если бы не случайность.
«Перед короткой программой я пришла в раздевалку, поставила коньки, и мы отправились разминаться. Обычно я коньки надеваю всегда с левой ноги. Это все знали. У меня бзик такой — только с левой ноги. Тут, сама не знаю почему, я начала надевать правый. И когда уже стала натягивать, потому что ботинки всегда надо очень сильно натягивать, только тогда поняла, что начала не с той ноги. Я решила его снимать. Поэтому так и не натянула ботинок до конца. Но когда я его подняла, оттуда посыпалось стекло от битой лампочки. Тонкое мелкое стекло.
Если бы я, не задумываясь, его натянула, у меня бы вся пятка оказалась в стекле. Кто-то стекло насыпал внутрь, но кто, не знаю. Догадываюсь, но это все домыслы. Не хочу даже о них говорить, не хочу», — рассказывает Роднина в своей книге «Слеза чемпионки».
Постарались «доброжелатели» и перед произвольной программой.
«У нас платья застегивались на молнии, и у кого-то из девчонок нитки вдоль молнии разрезали бритвой. Когда молнию застегиваешь, порез не сразу виден. Но если напрягаешь спину — молния расходится.
Помню, что я молнию вшивала обратно. Когда я Жуку рассказала, что произошло, он в ответ рассказал истории, которые происходили с предыдущими сборными. Жук вспоминал, что раньше чемпионаты проходили на открытых катках, и кому-то коньки положили на батарею. Конек нагрелся, и когда “враг” вышел катать “школу”, то конек буквально впаялся в лед. Обычно к катку вела длинная дорожка. Чтобы попасть на лед, приходилось долго идти, раздевалки были далеко. Все проходили этот путь на зубцах, чтобы не попортить лезвия (тогда у наших спортсменов чехлов еще не было). “Хохмачи” посыпали дорожку песком или усеивали кнопками. Такие у них были развлечения. Это считалось шуткой.
Мне рассказывали, как подсмеивались над Москвиным. Игорь Борисович всегда был в очках, так ему ночью их намазывали зубной пастой. Или приколачивали к полу тапочки. Однажды ночью между пальцев тихонько вставили спички и подожгли. Приколы нашего городка», — пишет Роднина в своей книге «Слеза чемпионки».
Отметим, что несмотря на все старания, хейтеры Родниной помешать ей не смогли — в итоге она справедливо считается величайшей парницей в истории: у нее три золото Олимпиады, десять чемпионатов мира и одиннадцать чемпионатов Европы.