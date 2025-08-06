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«До этого мы старались друг перед другом быть идеальными». Медведева рассказала, как влюбилась

Российская фигуристка Евгения Медведева рассказала, в какой момент осознала, что между ней и танцором Ильдаром Гайнутдиновым возникла любовь.

Источник: Соцсети

Осенью прошлого года Медведева и Гайнутдинов вместе выступали в шоу «Звездные танцы» на ТНТ. Фигуристка объявила о романтических отношениях с Ильдаром в начале июля.

«Это начинает ощущаться, когда у одного из пары возникают трудности. Вот я лично поняла, что это любовь, когда прилетела к Ильдару на гастроли в Италию, у него там прямо вереница спектаклей была, и тут он заболел. Я видела, что у него нос подтекает, кашель начинается, и я уже предчувствовала, что вот-вот будет температура и он разболеется. И я сразу сходила в аптеку, все принесла, говорю: “Ложись, грим смывай, вот тебе лекарства”. В итоге все равно он разболелся — тяжело, с температурой, а я скакала вокруг.

Потом и я тоже заболела… До этого мы старались друг перед другом быть идеальными: укладка, макияж… А тут вдруг температура 39, красный нос, ты ни встать с кровати не можешь, ни поесть самостоятельно. Но тот, кто рядом с тобой, не испытывает разочарования: “Ох, какой ужас”. Он любит тебя не за то, что ты такой красивый и романтичный. Он просто хочет, чтобы тебе было хорошо, и ты хочешь, чтобы ему было хорошо рядом с тобой. Или не рядом с тобой, а чтобы в принципе он чувствовал себя прекрасно, и ты готова на многое ради того, чтобы ему помочь. Ты ощущаешь нежность и целую палитру чувств», — сказала Медведева в интервью журналу «7 дней».