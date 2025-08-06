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Вдова Гришина опровергла информацию о состоянии опьянения комментатора в момент гибели

Супруга погибшего спортивного журналиста Александра Гришина Анастасия опровергла сведения о том, что ее муж находился в состоянии опьянения, когда его сбила электричка в Подмосковье.

Источник: Sport24

В ночь на 5 августа Гришин переходил железную дорогу в неположенном месте и был смертельно травмирован электропоездом в районе станции Битца. ТАСС со ссылкой на правоохранителей сообщил, что Гришин находился в состоянии алкогольного опьянения.

Анастасия в соцсетях заявила, что СМИ распространили «непроверенные, лживые факты об обстоятельствах гибели» ее супруга. Она сообщила, что в заключении по итогам судебно-медицинской экспертизы указано об отсутствии алкогольного опьянения.

26 июня Гришину исполнилось 47 лет. Он известен как комментатор фигурного катания, освещал чемпионаты мира и Европы по этому виду спорта. С 2018 года работал на Первом канале. Также Гришин работал на пяти Олимпиадах, матчах чемпионатов мира и Европы по футболу и других соревнованиях.