Валиева снялась в сериале с Буруновым! Камила станет актрисой и не вернется в спорт?

Одна из самых известных фигуристок, чемпионка мира среди юниоров Камила Валиева, переживает сложный период в своей спортивной жизни — всё ещё ожидает окончания дисквалификации после допинг-скандала, которая продлится менее полугода. То, что 19-летней девушке пришлось временно расстаться с любимым делом, никак не мешает ей делать свою жизнь максимально разнообразной. Сейчас у Камилы открылись новые возможности — она пробует себя в актёрской сфере: снялась в сериале с известным актёром Сергеем Буруновым.
Сериал с участием фигуристки
Несколько дней назад в Сети появился трейлер нового сериала. Фрагмент с участием фигуристки занял 14 секунд. На первых кадрах Бурунов подходит к табличке и читает надпись: «Руководитель департамента доступного спорта — Камила Валиева». Затем он восклицает: «В 19 лет!» Далее показывают крупный план Сергея, который смотрит прямо на зрителя и уверенно произносит: «И, несмотря на то что я начальник, я спокойно воспринимаю критику». Сразу же появляется лицо Камилы, которая спрашивает: «Может быть, попробуем это сделать?».
Бурунов отвечает: «Камилочка, в целом я за, но есть нюанс». На это фигуристка покорно опускает голову. Во втором отрывке Сергей подходит к девушке, передаёт ей папки и произносит: «Наши корпоративные стандарты — в помощь». Валиева одобрительно кивает.
Задумка сериала пока неясна. Единственное, что известно — он будет называться «Корпорация добра», а Бурунов сыграет босса этой организации. Комедийный сериал вышел 7 августа. На презентации проекта «Корпорация Добра», организованной благотворительной программой ДоброFON, где в том числе обсуждали новый сериал, спортсменка рассказала о работе с Буруновым:
«Он профессионал своего дела, с отличным чувством юмора. Всегда поддерживал, разряжал как-то обстановку. Поэтому с ним было очень легко и безумно приятно работать». На вопрос о том, какой совет Сергей дал Камиле во время съёмок, девушка ответила более лаконично: «Расслабься и работай».
Актерский потенциал Камилы
На самом деле, работа с Буруновым — не первая в актёрской карьере Камилы. Ещё в 2023 году Валиева снялась в комедийном сериале «Котастрофа», где, согласно титрам, ей была выделена специальная роль — Блогерка. Первое появление на экранах длилось всего 30 секунд и включало несколько фраз, которые она, по сюжету, говорила для своих подписчиков во время стрима:
«Сегодня какой-то очень насыщенный день, ничего не успеваю. Сначала у меня будет бранч с моим продюсером, потом — пробный урок танцев. И если всё получится, я поделюсь с вами промокодом…» — возникает пауза. Камила переключается на главного героя, который пытается убрать с ноги мусорный пакет, прибитый ветром. Однако попытки оказываются безуспешными, и Валиева начинает снимать происходящее, что очень веселит её молодую аудиторию.
Также у Камилы был опыт съёмок в нескольких музыкальных клипах. В 2022 году певец Ваня Дмитриенко, с которым ей приписывали романтические отношения, выпустил клип «Сила притяжения». В нём Валиева сыграла роль мечты для миллионов фанаток — девушку, в которую влюбляется поп-звезда и делает ей предложение. Однако к финалу клипа выясняется, что всё происходящее было лишь фантазией поклонницы.
В 2023 году спортсменка появилась в клипе Натальи Подольской на песню «Не отвернусь». Кажется, эта работа оказалась для фигуристки более близкой ей по духу. Во-первых, в видео Камила была на льду и в характерной для себя манере умело выражала через катание свои эмоции. Во-вторых, сам текст песни как будто бы оказался довольно созвучен с её судьбой: девушка рассекала лёд под фразы: «Как бы тяжело тебе ни было, всё равно вставай и иди вперёд. Сколько неразгаданных ребусов, столько испытаний тебя ещё ждёт».
Планы на будущее в кино?
В связи с приобретённым опытом возникает закономерный вопрос: не попробовать ли Камиле профессионально заняться актёрским мастерством? Самая девушка уже давала ответ на этот вопрос.
В 2023 году в интервью «7 дней» девушка заявила: «Я сейчас в таком возрасте, что каждый день хочется что-то новое попробовать: и в паре покататься, и ведущей побывать, и в кино сняться, и в театре играть… Кстати, меня в последнее время часто спрашивают, не хочу ли я стать артисткой. Наверное, стоит задуматься. Почему нет? Я люблю пробовать новое и открыта для предложений».
Позднее она объяснила свой выбор тем, что актёрская профессия во многом связана с фигурным катанием: «Актрисой я хочу стать, потому что на льду мы, по сути, — актёры, передающие образы. Но нужно развивать речь — это было бы интересно попробовать».
Уже в этом году Камила, вероятно, взглянула на ситуацию с другой стороны, учитывая полученный новый жизненный опыт, и заявила о необходимости получения соответствующего образования: «Наверное, да. Но есть большое “но”. Я бы перед этим прошла курсы или получила образование, чтобы чувствовать себя уверенно и делать всё правильно».
С учётом того, что разговоры о возможной актёрской карьере Камилы продолжаются уже несколько лет, можно сделать вывод, что эта профессия действительно не чужда ей. Единственный вопрос — насколько сильно она планирует в неё погружаться? Ведь если речь идёт о профессиональном подходе, то потребуется полностью посвятить этому всё своё время и ресурсы. А дисквалификация нашей фигуристки заканчивается 25 декабря 2025 года. Начать тренировки она сможет за два месяца до этого — 25 октября. Так что же выберет Валиева — продолжение карьеры в фигурном катании или попытку стать профессиональной актрисой?
Автор: Соня Касаткина