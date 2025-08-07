Валиева снялась в сериале с Буруновым! Камила станет актрисой и не вернется в спорт?

В 2023 году спортсменка появилась в клипе Натальи Подольской на песню «Не отвернусь». Кажется, эта работа оказалась для фигуристки более близкой ей по духу. Во-первых, в видео Камила была на льду и в характерной для себя манере умело выражала через катание свои эмоции. Во-вторых, сам текст песни как будто бы оказался довольно созвучен с её судьбой: девушка рассекала лёд под фразы: «Как бы тяжело тебе ни было, всё равно вставай и иди вперёд. Сколько неразгаданных ребусов, столько испытаний тебя ещё ждёт».