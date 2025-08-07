Роднина: с иностранными учениками не говорим на тему России, чтобы не подводить никого

«Это сложно, особенно в последнее время. Но с ребятами из Чехии, Радкой Коваржиковой и Рене Новотны, на связи. Все время поздравляем друг друга с каким-то событиями в жизни. Мишель Кван — теперь посол США, и уже сложно общаться. У посла не просто же мобильный телефончик достал и все, поэтому сложнее.



Что говорят о России? Мы не говорим на эту тему, чтобы не подводить никого. Мы говорим о том, что у нас общего есть, что в жизни произошло, что нам интересно или по какому поводу мы звоним. Зачем нам подводить такие темы, которые могут ставить кого-то в неловкую ситуацию?», — приводит слова Родниной Sport24.