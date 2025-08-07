Косторная похвасталась подарком от Куницы: «Муж балует»

«Муж балует», — написала фигуристка.
Косторная и Куница поженились два года назад. В конце апреля 2025-го пара объявила, что ждет ребенка. На прошлой неделе спортсменка намекнула, что взяла фамилию мужа.
Чемпионка Европы по фигурному катанию Алена Косторная опубликовала в телеграм-канале фотографии с огромным букетом роз, который стоит на капоте белого автомобиля Zeekr X.
«Муж балует», — написала фигуристка.
Косторная и Куница поженились два года назад. В конце апреля 2025-го пара объявила, что ждет ребенка. На прошлой неделе спортсменка намекнула, что взяла фамилию мужа.