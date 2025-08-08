Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Тарасова хочет посетить тренировки фигуристов, получивших нейтральный статус

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова рассказала, что планирует посетить тренировки нейтральных фигуристов — Аделии Петросян и Петра Гуменника.

Источник: Чемпионат.com

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова рассказала, что планирует посетить тренировки нейтральных фигуристов — Аделии Петросян и Петра Гуменника.

«Да, планирую посетить тренировки фигуристов, получивших нейтральный статус. Я еще не выясняла со спорткомитетом и с Министерством, когда я могу к ним прийти. Узнаю на следующей неделе. Надеюсь, буду здорова и смогу посетить эти тренировки», — приводит Sport24 слова Тарасовой.

Олимпийский квалификационный турнир для фигуристов пройдёт в Пекине с 17 по 21 сентября. В случае попадания в топ-5 на этом турнире российские фигуристы смогут выступить на Олимпиаде в Пекине.