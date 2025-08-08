Тарасова хочет посетить тренировки фигуристов, получивших нейтральный статус

«Да, планирую посетить тренировки фигуристов, получивших нейтральный статус. Я еще не выясняла со спорткомитетом и с Министерством, когда я могу к ним прийти. Узнаю на следующей неделе. Надеюсь, буду здорова и смогу посетить эти тренировки», — приводит Sport24 слова Тарасовой.