Тарасова хочет посетить тренировки фигуристов, получивших нейтральный статус

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова рассказала, что планирует посетить тренировки нейтральных фигуристов — Аделии Петросян и Петра Гуменника.
«Да, планирую посетить тренировки фигуристов, получивших нейтральный статус. Я еще не выясняла со спорткомитетом и с Министерством, когда я могу к ним прийти. Узнаю на следующей неделе. Надеюсь, буду здорова и смогу посетить эти тренировки», — приводит Sport24 слова Тарасовой.
Олимпийский квалификационный турнир для фигуристов пройдёт в Пекине с 17 по 21 сентября. В случае попадания в топ-5 на этом турнире российские фигуристы смогут выступить на Олимпиаде в Пекине.